Веселиться и развлекаться разрешается

Парк имени Гагарина открыл новый сезон

Стерлитамак активно готовится к весне: горожане убираются на улицах, дорожные рабочие наносят разметку на асфальт, работники РСУ ДОР высаживают цветы на клумбах. В парке имени Гагарина отремонтировали, подкрасили и проверили механизмы, убрались на газонах, провели обработку территории от клещей. И 29 апреля торжественно открыли новый сезон.

На сцене – студия мюзикла «Аррива»

В этот день в галерее искусств начала работу фотовыставка «Открой республику с Тамарой Андреевой». Уникальная башкирская природа, портреты наших земляков, зарисовки из городской и деревенской жизни, народные праздники и гулянья вместе составляют летопись родного края. Башкирские народные песни и современные мелодии в исполнении известного кураиста Артура Хакимова помогали проникнуться духом и красотой Башкирии во всех её проявлениях.

Качели и карусели дождались детвору

Пасмурная и ветреная погода не поме шала проведению детской шоу-программы «Ура! Весна!» с участием студии мюзикла «Аррива» и творческого объединения «Созвездие». Задорными песнями и танцами ребята завели зрителей, которые с удовольствием подпевали юным артистам. Праздничную программу продолжил концерт учащихся Стерлитамакской детской школы искусств «Весна идёт – весне дорогу!». Юные артисты умело увлекли зрителей в яркий мир весны. В какой-то момент даже солнышко не выдержало и выглянуло из-за тучек полюбоваться на ребят.

Выступление ВИА «Водолей» завершило концертную программу. Красочное огненное шоу от студии «Sunrise» поставило эффектную точку в конце этого праздника. Впереди ещё много развлекательных шоу-программ, выставок, мастер-классов, разнообразных фестивалей и конкурсов.

К.СЕВОСТЬЯНОВ