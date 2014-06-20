В Стерлитамаке прошёл “Весенний бал”

Дожили, дотерпели, доучились

Глядя на высоких, красивых и таких взрослых выпускников, невольно вспоминаешь маленьких робких первоклашек. Некоторые из них уже после пары дней учёбы заявляли родителям:

– Что же вы меня не предупредили, что всё это затянется на целых одиннадцать лет?!

25 мая – праздник для тех, кто дожил, дотерпел, доучился от первого и до последнего звонка. И хотя выпускникам предстоит ещё пережить ЕГЭ, выпускной, поступление, этот день – их. Его кульминация – общегородской Весенний бал.

Организаторы постарались, чтобы в ожидании учителя, выпускники и их родители не заскучали. На нескольких площадках можно было посмотреть и потанцевать. Желающих испытать ум, смекалку, кругозор и быстроту реакции тоже не обидели. Мама выпускницы первой угадала предмет по описанию ведущего, но участвовать в конкурсе послала свою дочь.

– Зачем же ещё нужны дети? – шутит ведущий, но замену принимает.

Ни один праздник не обходится без фотографий. Этот – не исключение. Яркие всполохи фотовспышек раздаются со всех сторон. Одни выпускники с завидным энтузиазмом позируют профессиональным фотографам в специальных фотозонах, другие увлечённо делают селфи друг с другом, учителями и родителями.

Какой же праздник без селфи?

В 57-метровой аллее выпускников в этом году появился ещё один штрих – фотографии одиннадцатиклассников дополняют портреты родителей, под каждым из которых подписано, кем хотели быть и кем стали выпускники 20 века. Самые популярные профессии среди нынешних абитуриентов – врач, программист, экономист. Немногие хотят стать фермером, министром обороны РФ или ведущим телевизионной программы «Орёл и решка». Примечательно, что для части выпускников важна не профессия, а желание быть хорошим человеком.

Весёлый ажиотаж вызывает стенд с именами нынешних одиннадцатиклассников. В самом верху списка прочно обосновались Анастасия, Диана, Екатерина, Никита, Владислав и Илья. В гордом одиночестве в конце перечня – Азизбек, Айтуган, Искандер, Радмила, Назгуль, Росина. Гордые владельцы уникальных и традиционных имён с одинаковым рвением спешат запечатлеть себя на фоне списка.

Прощальный вальс сближает нас

Как бы весело и интересно ни было, все с нетерпением ожидали начала Весеннего бала. Наконец, ведущий даёт команду строиться. Тучи, старательно собиравшиеся в этот день над площадью, как будто только этого и ждали, – обрушились на землю мелким моросящим дождём. Организаторы, наученные прошлогодней изменчивой погодой, в этом году запаслись цветными дождевиками, которые немедленно были выданы всем танцорам. И вот юношей и девушек закружил средневековый хоровод, увлёк бойкий «Туган як», раззадорил весёлый французский вальс. От следующего танца, символизирующего связь времён, защемило сердце. Выпускники вальсировали в паре со своими папами и мамами, бабушками и дедушками, сёстрами и братьями. Логичным продолжением стал школьный вальс, посвящённый учителям. После этого наступил черёд безудержного веселья под задорное танцевальное попурри. И чем больше расходились школьники, тем сильнее бушевала непогода. Но ни шквалистый ветер, ни усиливающийся с каждой минутой дождь не помешали танцам. Затем для всех выпускников 2018 года прозвучал один на всех последний звонок, а в небо взмыли разноцветные шарики, символизирующие новую прекрасную жизнь.

Ольга КИСЕЛЁВА