«Вместе с нами живи, настроенье лови!..»
Кубок юниорки уехал в Ишимбай
Финал кубка юниор-лиги КВН РБ получился захватывающим и жарким, он заставил поволноваться и судей, и игроков, и болельщиков. И молодой ведущий не всегда был внимателен, передавая микрофон стоявшим на сцене командам, отчего у ребят помладше и поскромнее просто не получалось заработать лишнюю десятую балла в разминке. И члены жюри подолгу спорили между собой, подвергая сомнению едва ли не каждое своё решение. И взрослые наставники (они же болельщики) некоторых команд вели себя не совсем подобающе, прямо с первого ряда подсказывая своим подопечным более остроумные варианты ответов.
Кубок – победителям!
Если уж мы называем КВН школой жизни, то давайте декларировать в рамках этого пространства настоящие нравственные ценности – порядочность, дружбу, взаимовыручку. Тогда, глядишь, и вырастут наши дети не только находчивыми, но и справедливыми людьми, побеждающими в честной игре.
Открывая нынешний финал, начальник отдела по молодёжной политике, депутат Совета городского округа Азат Кускильдин пожелал всем школьникам увлекательных и безопасных каникул, а игрокам юниор-лиги – победы.
Битва за победу началась с конкурса «Приветствие». Девочки из команды «Начальная школа» (школа № 33) показали миниатюру, в которой экономный папа решил выдернуть дочке молочный зуб при помощи своего автомобиля. Кончилось это плачевно. Причём для автомобиля.
– Караул! – кричит мама девочки. – Мы ещё за эту машину кредит не выплатили!..
«Сборная г.Ишимбай» представила колоритного спасателя Стерли по имени Ашот:
– Папа шаурмичную на пляже открыл: я буду детей спасать и к папе в заведение на руках носить!
Были шутки и на сугубо школьную тему. Например, про случай в буфете:
– Булочка 16 рублей!
– Так вчера 14 была!
– А сегодня 16!
А за ним следует случай в кабинете директора:
– Зарплата 14 тысяч.
– Так в прошлом 16 была!
– А в этом 14!
Команда 15-й школы «Без проблем» поставила на рэп и шаймуратовских неадеквашек. Шутки про умных блондинок, кислый кефир и рваные джинсы дополнила блогерша Аделяс со своими оригинальными клипами. Ещё команда шутила про конкуренцию «Фабри» с соседями – военкоматом, ОРСом и межрайбазой.
Смех в зале по традиции вызвали трейлеры известных фильмов и рекламных клипов производства ШаймураткаWOOD: «Рай на Шаймуратке», «Чак-чактрянка», «Сплит» и другие.
Команда 20-й школы «Красные мажоры», приехавшая к нам из Салавата, тоже не ударила в грязь лицом. Весёлые коротышки и Дарья Андреевна в зелёном, в пол, платье в образе шальной императрицы добавили действию весёлого безумия.
– Мой фаворит – сборная Бразилии по футболу, – говорит Даша.
– Ты не патриотка? – спрашивает её коллега по команде.
– Ты патриотизм со здравым смыслом не путай!..
А вот Даша предстаёт в образе ученицы, ко-торая 11 лет подряд ходит на школьный советпрофилактики:
– Даша, ты зачем у буфетчицы 500 рублей украла?
– Она у меня своими булочками фигуру украла! Так что один-один!
А ещё «Красные мажоры» спели жалостливую песенку, адресованную чиновникам Минобраза:
– Отмените вы ЕГЭ, отмените!
– Не губите молодёжь, не губите!
Победитель прошлогоднего финала юниорки – команда 2-й школы «Игорь» – прежде всего объяснила зрителям, почему у школьников и педагогов в конце мая всегда хорошее настроение: «Мы избавляемся друг от друга на целых три месяца!».
А ещё команда 2-й школы считает себя самой дружелюбной, ведь школа эта находится рядом с улицей Дружбы.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 31 мая 2018 года)
Марина ВОРОНОВА