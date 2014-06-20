«Вместе с нами живи, настроенье лови!..»

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Кубок юниорки уехал в Ишимбай

Финал кубка юниор-лиги КВН РБ получился захватывающим и жарким, он заставил поволноваться и судей, и игроков, и болельщиков. И молодой ведущий не всегда был внимателен, передавая микрофон стоявшим на сцене командам, отчего у ребят помладше и поскромнее просто не получалось заработать лишнюю десятую балла в разминке. И члены жюри подолгу спорили между собой, подвергая сомнению едва ли не каждое своё решение. И взрослые наставники (они же болельщики) некоторых команд вели себя не совсем подобающе, прямо с первого ряда подсказывая своим подопечным более остроумные варианты ответов.

Кубок – победителям!

Если уж мы называем КВН школой жизни, то давайте декларировать в рамках этого пространства настоящие нравственные ценности – порядочность, дружбу, взаимовыручку. Тогда, глядишь, и вырастут наши дети не только находчивыми, но и справедливыми людьми, побеждающими в честной игре.

Открывая нынешний финал, начальник отдела по молодёжной политике, депутат Совета городского округа Азат Кускильдин пожелал всем школьникам увлекательных и безопасных каникул, а игрокам юниор-лиги – победы.

Битва за победу началась с конкурса «Приветствие». Девочки из команды «Начальная школа» (школа № 33) показали миниатюру, в которой экономный папа решил выдернуть дочке молочный зуб при помощи своего автомобиля. Кончилось это плачевно. Причём для автомобиля.

– Караул! – кричит мама девочки. – Мы ещё за эту машину кредит не выплатили!..

«Сборная г.Ишимбай» представила колоритного спасателя Стерли по имени Ашот:

– Папа шаурмичную на пляже открыл: я буду детей спасать и к папе в заведение на руках носить!

Были шутки и на сугубо школьную тему. Например, про случай в буфете:

– Булочка 16 рублей!

– Так вчера 14 была!

– А сегодня 16!

А за ним следует случай в кабинете директора:

– Зарплата 14 тысяч.

– Так в прошлом 16 была!

– А в этом 14!

Команда 15-й школы «Без проблем» поставила на рэп и шаймуратовских неадеквашек. Шутки про умных блондинок, кислый кефир и рваные джинсы дополнила блогерша Аделяс со своими оригинальными клипами. Ещё команда шутила про конкуренцию «Фабри» с соседями – военкоматом, ОРСом и межрайбазой.

Смех в зале по традиции вызвали трейлеры известных фильмов и рекламных клипов производства ШаймураткаWOOD: «Рай на Шаймуратке», «Чак-чактрянка», «Сплит» и другие.

Команда 20-й школы «Красные мажоры», приехавшая к нам из Салавата, тоже не ударила в грязь лицом. Весёлые коротышки и Дарья Андреевна в зелёном, в пол, платье в образе шальной императрицы добавили действию весёлого безумия.

– Мой фаворит – сборная Бразилии по футболу, – говорит Даша.

– Ты не патриотка? – спрашивает её коллега по команде.

– Ты патриотизм со здравым смыслом не путай!..

А вот Даша предстаёт в образе ученицы, ко-торая 11 лет подряд ходит на школьный советпрофилактики:

– Даша, ты зачем у буфетчицы 500 рублей украла?

– Она у меня своими булочками фигуру украла! Так что один-один!

А ещё «Красные мажоры» спели жалостливую песенку, адресованную чиновникам Минобраза:

– Отмените вы ЕГЭ, отмените!

– Не губите молодёжь, не губите!

Победитель прошлогоднего финала юниорки – команда 2-й школы «Игорь» – прежде всего объяснила зрителям, почему у школьников и педагогов в конце мая всегда хорошее настроение: «Мы избавляемся друг от друга на целых три месяца!».

А ещё команда 2-й школы считает себя самой дружелюбной, ведь школа эта находится рядом с улицей Дружбы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 31 мая 2018 года)

Марина ВОРОНОВА