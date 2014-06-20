«Внеклассный урок» от Руслана Юлтаева

В городе состоялся показ художественного фильма стерлитамакских кинематографистов

В театрально-концертном объединении состоялся предпремьерный показ нового фильма стерлитамакского режиссёра Руслана Юлтаева «Внеклассный урок». Те, кто попал на него (а в зале был полный аншлаг), получили уникальную возможность увидеть полную версию практически полнометражной картины. На следующий день в Уфе состоялась премьера фильма, но уже в немного сокращённом варианте.

Рабочий момент съёмок фильма «Внеклассный урок»

Перед началом сеанса начальник отдела культуры администрации города Зуфар Зиннатуллин отметил благодарственными письмами создателей предыдущего фильма «Три письма», который за несколько лет проката успел получить 12 наград на различных кинофестивалях. Новая картина создана той же командой. Это сценарист Дамир Юсупов, композитор Ильшат Яхин, оператор Рафаэль Сарваров и режиссёр Руслан Юлтаев.

«Мы создавали наш фильм по принципу «с миру по нитке – голому рубашка», – пошутил режиссёр по поводу бюджета картины. – В общем, сварили кашу из топора. Ну, а если серьёзно, конечно, на одном энтузиазме не смогли бы выехать. Поэтому хочу поблагодарить Министерство культуры республики, Союз кинематографистов РБ, киностудию «Башкортостан». Отдельное спасибо администрации нашего города за содействие в съёмках колонны «Бессмертного полка».

По традиции, особый вклад в создание фильма внесли руководство и творческий состав Стерлитамакского театрально-концертного объединения. За исключением двоих актёров из Салаватского и Сибайского театров, весь взрослый состав состоял из артистов Стерлитамакского башкирского театра. Трудно переоценить и помощь Ишимбайской районной администрации (отдельные эпизоды фильма снимали в деревне Салихово). Всего в фильме было задействовано более 200 человек.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о юных актёрах из гимназии № 3 имени Дж.Киекбаева. В эксклюзивном интервью Руслан Юлтаев признался, что в ходе подготовки к съёмкам группа столкнулась с неожиданной проблемой. Посетив ряд башкирских гимназий и лицеев в поисках актёров для роли школьников (условие было одно: чтобы они в совершенстве владели башкирским языком), всюду заставали одну и ту же картину: со всей школы таковых набиралось от силы несколько человек.

«Я был поражён, – говорит Руслан, – даже в башкирских лицеях почти не осталось детей, свободно владеющих языком. Лет десять назад, когда мы снимали «Долгое-долгое детство», ситуация была кардинально иной. Увы, башкирский язык стремительно исчезает из обихода. В итоге остановились на нашей гимназии

№ 3. Весь класс набрали из одного учебного заведения».

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что фильм снят максимально приближённо к реальности. Когда действие происходит в городской школе, герои говорят по-русски. А диалоги в семье главного героя и деревне выстроены на башкирском с субтитрами. Что тоже придало определённый колорит фильму.

…4 мая 2017 года в гимназии № 3 вдребезги разбили тарелку. Так стартовала традиционная церемония начала съёмок. Её осколки гимназисты – участники съёмок – разобрали на сувениры.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 мая 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН