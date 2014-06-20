Возвращая героическое прошлое

В канун Дня Победы в Стерлитамакском филиале УГНТУ состоялась традиционная встреча поисковиков с общественностью города. Участники экспедиции сводного отряда «Обелиск» СФ УГНТУ и «Патриотический десант» Миякинского района рассказали об экспедиции, организованной ими с 21 апреля по 2 мая по местам боёв 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под командованием генерала Шаймуратова. Собравшихся приветствовали директор филиала УГНТУ, депутат городского Совета, доктор технических наук, профессор Рустем Даминев, председатель союза участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат», депутат Совета ГО Александр Подобный и другие гости.

Личные вещи погибших бойцов

Для главы администрации Миякинского района Ришата Актуганова, земляка Минигали Губайдуллина, повторившего подвиг А.Матросова, деятельность поисковиков особо актуальна. Он – сын фронтовика, который, к счастью, жив и поныне. Но десятки его друзей-однополчан остались лежать на полях Великой Отечественной.

Один из гостей вечера – заместитель главы администрации ГО г.Стерлитамак Андрей Ермолаев – не понаслышке знает, в каких условиях приходится работать поисковикам. Он сам участвовал в одной из таких экспедиций по местам боёв 170-й дивизии. «Это работа, которая требует много сил, средств и свободного времени», – так прокомментировал Андрей Петрович труд поисковиков.

Командир поискового отряда «Обелиск» Рафиль Загыртдинов подробно рассказал об экспедиции по Тербунскому району Липецкой области. Проект реализовался в рамках федеральной инициативы «Память и гордость в сердцах поколений». «В последние два года интерес к 112-й Башкирской кавдивизии заметно возрос, – заметил Рафиль Борисович. – Достаточно сказать, что на общеисторическом собрании в Москве министр культуры России Владимир Мединский уделил особое внимание этой дивизии и личности его командира М.Шаймуратова».

Экспедиция стартовала из Мияков, где поисковикам были устроены торжественные проводы. Путь оказался достаточно сложным. Но даже когда подводила техника, не подводили люди. В окрестностях деревни Барки была обнаружена позиция нашего пулемётчика. Рафиль Борисович демонстрирует личные вещи бойца, погибшего здесь: элементы пряжки, детали обмундирования. Боец погиб в результате прямого попадания мины в грудную клетку. Причём, погиб, как герой, с гранатой: запал так и остался у него в руках. Вокруг были разбросаны сотни патронов и гильз.

Возле села Казинки миноискатель дал чёткий сигнал. На большой глубине была обнаружена печь-буржуйка. Видимо, здесь миной накрыло блиндаж. Журналисты Липецкого ТВ сняли здесь репортаж.

Поблагодарив всех стерлитамакцев за поддержку поискового движения, руководитель миякинцев Ильсур Нафиков напомнил, что на территории Башкирии помимо 112-й кавдивизии была сформирована 170-я дивизия. В других дивизиях до половины составляли наши земляки. Поисковики из отряда «Патриотический десант» в своё время начинали деятельность с автопробегов по местам боёв земляков. Проехали по десяти областям. И вот впервые в этом году совместно со стерлитамакскими поисковиками они провели раскопки на месте боёв Башкирской кавдивизии.

Миякинцы подготовились основательно. Их миноискатель, несмотря на «кустарное» производство, работал весьма исправно. Они же привезли с собой несколько комплектов национальных костюмов, кураи, кубызы. На встречах со школьниками и студентами исполняли башкирские песни под курай. Особенно понравилась хозяевам песня «Шаймуратов-генерал». В память о встрече поисковики из Башкирии оставили им курай.

Завершая встречу, представитель военного комиссариата, капитан 2 ранга Руслан Юлдашев от коллектива военкомата, совета ветеранов Вооружённых сил, офицеров запаса выразил искреннюю признательность поисковикам за их бескорыстный, благородный труд. «Вы возвращаете для нас героическое прошлое, – сказал Руслан Винерович. – Восстанавливаете, казалось бы, утраченные страницы истории нашей страны».

Нынешний год – Год добровольца и волонтёра в России. И очень символично, что в этот год движение поисковиков-добровольцев нашего города вступило в новую фазу. Теперь они возвращают имена нашим землякам из 170-й стрелковой и 112-й кавалерийской дивизий – героям, которым мы, их потомки, обязаны мирным небом над нами.

Фаяз ЮМАГУЗИН