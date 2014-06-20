Все, что нужно знать о ЕГЭ

В этом году единый госэкзамен в республике будут сдавать около 20 тысяч человек

Правила прове дения е диного государственного экзамена в этом году практически не изменились. По-прежнему обязательнми предметами для сдачи остаются

математика и русский язык, остальные — на выбор. При этом математика делится на базовый и профильный уровни.

Самым популярным предметом по выбору традиционно остается обществознание, так как его результаты требуются для поступления на большое число специальностей социально-гуманитарного и педагогического профилей. В 2018 году этот предмет выбрали более 43 процентов участников ЕГЭ (8410 чел.). Далее по популярности идут физика, химия и биология.

Досрочный этап

С 21 марта по 11 апреля 2018 года прошел досрочный этап государственной итоговой аттестации. Для участия в нем зарегистрировались более 900 человек, в основном выпускники прошлых лет. В региональном Министерстве образования отмечают, что уже второй год выпускники прошлых лет могут сдавать экзамены и в дополнительные сроки основного периода. Также по уважительным

причинам досрочно ЕГЭ сдают одиннадцатиклассники текущего года.

У «досрочников» наиболее востребованы такие предметы, как русский язык (свыше 400 человек), математика профильного уровня (почти 450), обществознание (порядка 300), биология (200), история (132), химия (171), физика (167).

В Башкортостане в досрочный период работали три пункта проведения экзаменов (ППЭ). Два — для выпускников прошлых лет в Уфе и Ишимбае — и один пункт для выпускников текущего учебного года в Уфе. Эти пункты были оборудованы видеокамерами и металлорамками. Экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений, уточнили в образовательном ведомстве.

Что нового

В этом году при проведении ЕГЭ планируется одно новшество: контрольно-измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в аудиториях.

Все пункты проведения экзаменов будут технологичными. Это означает, что доставки контрольно-измерительных материалов не будет как в пункт проведения экзамена, так и в региональный центр обработки информации. Поступят они по защищенным каналам связи в закодированном виде. Материалы будут распечатываться на глазах у выпускников. По завершении экзамена все работы сканируются и по защищенным каналам направляются в региональные центры обработки информации. Таким образом, доступ к экзаменационным работам будет строго ограничен.

Незначительные изменения коснутся содержания экзаменов.

По литературе введена четвертая тема сочинения.

По русскому языку включены задания базового уровня, проверяющие знание лексических норм современного русского литературного языка.

По физике появятся задания по астрофизике.

По химии добавлено еще одно задание высокого уровня с развернутым ответом, при правильном решении которого школьникисмогут получить больше вторичных баллов.

Экзаменационное нововведение в этом году коснулось и учеников девятых классов, прошедших в апреле итоговое собеседование по русскому языку. Результаты мониторинга не будут влиять на допуск девятиклассников к выпускным экзаменам в 2018 году, однако в дальнейшем собеседование, возможно, станет обязательным, сообщили в региональном Министерстве образования. Особенностью итогового собеседования является то, что проводится оно в школе, где обучается ученик, и оценивается системой: зачет или незачет.

— Если ОГЭ в этом году будут сдавать 42 тысячи детей, то итоговое собеседование прошли 3 800 детей. Результаты уже пришли. Только 1,3 процента детей получили незачет, — говорит начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин.

Также чиновник отмечает, что в 2020 году школьники, оканчивая девятый класс, будут сдавать не четыре, а пять ОГЭ. При этом русский язык, математика и иностранный язык будут обязательными, а два предмета — по выбору.

Что старого

Во всем остальном правила проведения ЕГЭ остаются прежними. Школьникам и организаторам единого госэкзамена запрещено иметь при себе любые мобильные устройства связи. В критической ситуации (например, для вызова неотложной медицинской помощи) в штабах пунктов проведения экзамена можно воспользоваться стационарным телефоном. На входе дежурит полиция, запрещен доступ посторонним. В аудиториях будут присутствовать члены Государственной экзаменационной комиссии, федеральные инспекторы, общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Нарушения

Несмотря на масштабную разъяснительную работу, некоторые школьники все-таки пытаются нечестно сдать экзамен, с помощью шпаргалок, например. Конечно, сейчас не десятками удаляют за списывание, как было пять лет назад, однако единичные факты нарушений все-таки есть. Так, в прошлом году с ЕГЭ в республике удалили восемь человек. Одна одиннадцатиклассница из Янаульского района умудрилась использовать шпаргалки на четырех экзаменах, что было выявлено в результате просмотра видеозаписей. Ее результаты аннулировали.

Расписание экзаменов ЕГЭ

Основной период

28 мая — информатика и ИКТ, география

30 мая — математика (базовый уровень)

1 июня — математика (профильный уровень)

4 июня — химия, история

6 июня — русский язык

9 и 13 июня — иностранные языки (устно)

14 июня — обществознание

18 июня — биология, иностранные языки (письменно)

20 июня — физика, литература

Резервные дни

22 июня — география, информатика и ИКТ

25 июня — математика (базовый и профильный уровни)

26 июня — русский язык

27 июня — химия, история, биология, иностранные языки (письменно)

28 июня — литература, физика, обществознание

29 июня — иностранные языки (устно)

2 июля — резерв по всем предметам

ОГЭ

Основной период

25 и 26 мая — иностранные языки

29 мая — русский язык

31 мая — обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература

2 июня — физика, информатика и ИКТ

5 июня — математика

7 июня — история, химия, география, физика

9 июня — обществознание

Резервные дни

20 июня — русский язык

21 июня — математика

22 июня — обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература

23 июня — иностранные языки

25 июня — история, химия, физика, география

28 и 29 июня — резерв по всем предметам

9 советов по подготовке к ЕГЭ

1. Вне зависимости от того, как вы решили готовиться – самостоятельно или на курсах – практика играет решающую роль. Раз в неделю обязательно выполняйте задания частей «А» и «В». Постарайтесь хотя бы раз в две недели писать сочинения, которые после уроков можно обсудить с учителем. После таких тренировок задания вы будете щелкать, как орешки.

2. Важно ставить себе достаточно высокие цели и постоянно завышать планку. Выбирать задания и варианты тестов посложнее. Тренируясь дома, вы не рискуете пролететь мимо университета, а вот на экзамене такой серьезный уровень подготовки обязательно сослужит вам хорошую службу.

3. Обратите пристальное внимание на темы, которые традиционно вызывают сложности у школьников при сдаче ЕГЭ. Рособрнадзор регулярно публикует эти данные после каждого экзамена. Например, по русскому языку тяжело даются задания, связанные со слитным, раздельным или дефисным написанием слов, пунктуацией на стыке союзов и определением частей речи. Если вы чувствуете слабую подготовку по этим темам, как следует проработайте такие вопросы.

4. Если в один из дней настроения заниматься абсолютно нет, попробуйте начать подготовку с того материала, который вам наиболее интересен. Постепенно вы войдете во вкус и

сможете осилить новую для себя тему.

5. Постоянно повторяйте материал по вопросам и тематическим блокам. Стремитесь систематизировать всю информацию – обязательно рисуйте схемы, чертите таблицы, составляйте краткие конспекты. Важно не вызубрить экзаменационный предмет, а понять его.

6. Старайтесь грамотно чередовать подготовку к ЕГЭ и отдых. Больше времени проводите на свежем воздухе, оставьте достаточно времени на сон. В последние три дня можно повторять изученный материал, еще раз обратить внимание на вопросы, вызывавшие сложности. В ночь перед экзаменом хорошо выспаться просто необходимо.

7. На самом экзамене обязательно дочитывайте задания теста до конца. Не нужно позволять воображению придумывать свой вариант окончания вопроса – огромное количество

глупейших и обиднейших ошибок из года в год вызвано банальной невнимательностью.

8. Если не можете правильно ответить, идите от противного. Исключите все наименее вероятные пункты – шанс ответить верно вырастет в разы.

9. По дороге к пункту проведения ЕГЭ сосредоточьтесь на достижении успеха.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 мая 2018 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».