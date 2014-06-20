Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Ежегодно во всём мире в третье воскресенье мая отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа (в этом году – 20 мая). Этот день даёт возможность вспомнить тех, кого унесла эпидемия, поддержать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, их друзей и близких.

С 14 по 20 мая при поддержке Фонда социально-культурных инициатив пройдёт очередная Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Главная задача – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого жителя правильную и полную информацию об основных мерах профилактики заболевания, методах своевременной диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае его развития, сформировать у молодого поколения сознательное и ответственное поведение.

В течение этой недели в Башкортостане в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных школах, центре СПИД и медицинских учреждениях пройдут различные просветительские мероприятия: онлайн-квест, обучающие семинары, лекции, круглые столы, акции с экспресс-тестированием на ВИЧ.

Благодаря акции каждый житель республики получает дополнительную возможность узнать о методах своевременной диагностики и разобраться в вопросах личной стратегии и методик предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. Это имеет первостепенное значение для групп особого риска и, в первую очередь, для людей, только вступающих во взрослую жизнь.