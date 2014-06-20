Художники на любой вкус

Голосуйте за любимые картины, скульптуры, фотографии

Более миллиона просмотров в ста с лишним странах мира за полгода. Таковы промежуточные результаты социально-культурного проекта «Любимые художники Башкирии», призванного популяризировать творчество и повышать рейтинг башкирских художников, скульпторов, прикладников, мастеров художественной фотографии не только в России, но и за её пределами.

Выставка «Любимые художники Башкирии. Стерлитамак», прошедшая в Городском дворце культуры, включала в себя более семидесяти работ наших земляков (на снимке).

– Это десятая по счёту выездная выставка, которую мы представляем в рамках нашего проекта, – говорит его организатор и идейный вдохновитель Наиль Махмутов. – В Стерлитамаке мы выставили работы художников, которые родились и выросли в этом городе, учились в других городах, а затем либо вернулись на родину, либо обосновались где-то ещё. Мы хотим, чтобы имена наших художников узнавало как можно больше людей, поэтому в рамках проекта проводим концерты, пленэры и другие культурные акции с участием звёзд эстрады и общественных деятелей. Идея проекта заключается в том, чтобы любой художник мог разместить на нашем сайте десять своих работ, а житель любой точки планеты смог проголосовать за понравившееся ему произведение.

По результатам народного интернет-голосования уже выбраны несколько имён наших башкирских художников, которые были размещены на флаге, совсем недавно установленном на Северном полюсе. У жителей нашего города остаётся возможность пополнить этот список именами авторов, живущих или когда-то живших в Стерлитамаке. Сергей Лебедянцев, Алексей Гребнев, Рафаэль Кадыров, Владимир и Надежда Курбатовы, Юлай Басареев, Гузель Мухаметзянова, Юрий Каштанов, Сергей Герасимов, Валентина Кузнецова, Сергей Кочетков, Алимет Сафаралиев, Дмитрий Кузнецов, Наиль Вагапов – вот далеко не полный перечень фамилий замечательных художников, чьё творчество поистине уникально.

Проект «Любимые художники Башкирии» уже сегодня называют виртуальной галереей, объединяющей совершенно разных людей, влюблённых в изобразительное искусство.

– В нашей республике очень много талантов, – убеждён Наиль Махмутов. – Мы сделали интернет-проект, способный раздвигать географические границы для того, чтобы жителиразных уголков земного шара открывали для себя имена наших мастеров. Сайт www.artrb.ru переведён на восемь языков, включая английский, французский, немецкий, китайский. На нём выставили свои работы 622 графика и живописца, 26 прикладников, 15 фотохудожников и 9 скульпторов из Башкирии. Кроме просветительской, у сайта есть ещё и прикладная роль – он помогает художникам продавать их работы. Уже 38 картин, размещённых на нашем сайте, нашли своих покупателей.

Представляя своё творчество, на сцене ГДК выступили многие городские художники. Профессиональная жизнь большинства из них самым тесным образом связана с детской художественной школой Стерлитамака, в которой многие учились сами, а потом пришли туда учить других. О важной роли мудрого педагога и наставника в жизни начинающего художника говорили акварелисты Ольга и Елена Литвиненко, редактор журнала «Рампа», график Игорь Тонконогий, скульптор Александр Пименов, заместитель директора ДХШ, прикладник Вера Мухаметдинова, преподаватель и самобытный художник Салават Махмутов, директор городской картинной галереи Лилия Ахметова и другие.

В поддержку акции выступили известные в республике мастера сцены – Руслан Сайфутдинов, Александр Лынник, Вероника Муртазина, Евгения Сафина, Нафиса Кадырова. За особую атмосферу творчества, царящую в нашем городе, участники акции искренне благодарили администрацию городского округа и создателя одной из лучших в республике художественных школ, её бессменного директора Владимира Курбатова, талантливого педагога, графика и дизайнера.

Отрадно, что эта творческая эстафета не будет прервана – ведь в городе подрастает новое поколение художников, дизайнеров, скульпторов, архитекторов. Им, молодым, наследовать традиции состоявшихся мастеров. А нам с вами попробовать ответить на вопрос: «Знаю ли я наших художников?». И, конечно, не забыть проголосовать за работы наиболее полюбившегося автора.

Марина ВОРОНОВА