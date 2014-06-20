Ярко, весело, шумно

Стерлитамак отпраздновал Первомай

Международный день солидарности трудящихся, в России – День Весны и Труда – традиционный праздник, отмечаемый 1 Мая ярко, весело, шумно. В этот день в Стерлитамаке площадь перед театрально-концертным объединением буквально бурлила. Здесь собрались работники профсоюзов, общественных объединений, политических партий и молодёжных организаций. Многие пришли с детьми. Приподнятое настроение не смогла испортить даже пасмурная погода. Люди держали в руках флаги, разноцветные воздушные шарики, а некоторые даже символ весны – ветки сакуры.

Плакаты – символ праздника

Заместитель главы администрации городского округа Альберт Шайхутдинов поздравил всех собравшихся с праздником. Председатель территориального координационного совета объединения профсоюзов Стерлитамака Тагир Гайткулов подчеркнул роль профсоюзов в защите интересов человека труда. Депутат Совета городского округа Анатолий Боруксон рассказал о современной геополитической обстановке, обозначил проблемы российского пролетариата и призвал решать их сообща.

Пасмурная погода – не повод унывать

Продолжил программу праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города. Народный вокальный ансамбль «Шишмэ» порадовал песнями на башкирском языке. Хор ветеранов завода «Авангард» развеселил присутствующих шуточной песней «Подай балалайку». Под песни в исполнении народного ансамбля русско-украинской песни «Барвинок» многие зрители пританцовывали. Приятные минуты подарили горожанам ребята из студии эстрадной песни «Водолей».

Задорное выступление ансамбля «Барвинок»

– Для меня Первомай – это праздник детства, когда я, совсем ещё кроха, сидела на плечах у папы, – улыбается Дания Саремгареева. – Я и детей своих всегда с собой брала. Теперь вот очередь и до внуков дошла – пусть приучаются!

– Сейчас на праздник идут добровольно, с хорошим настроением, и это здорово, – подхватывает наш разговор Эльвира Смирнова. – С праздником, Стерлитамак!

Праздник – повод вспомнить молодость

Времена меняются, а традиции остаются. Первомай для одних – повод вспомнить молодость, для других – перенять традиции. По каким бы причинам люди ни пришли в этот день на площадь, самое главное – это единство.

Ольга КИСЕЛЁВА