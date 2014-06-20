Зачем открывать рот?

Реплики победительницы необычного чемпионата

Визитка

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» проводится в России пятый год. Организатор этого интеллектуального вида спорта – ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», участники – более 110 городов страны. Победитель отборочного тура представляет свой регион в финале конференции чемпионата (мы – в Самаре), а затем, в случае очередной победы, – в Москве. В этом году в Стерлитамаке впервые прошёл городской отборочный тур столь необычного состязания. Инициатором и организатором выступила централизованная библиотечная система города. Получился настоящий праздник современной литературы с оттенком спортивного азарта. Читайте и побеждайте.

О ДЕЙСТВЕННОМ СЛОВЕ

Вы, конечно, помните школьные конкурсы чтецов? Забудьте. Здесь всё по-взрослому. Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» – состязание для совершеннолетних. Центральная городская библиотека, пятница, вечер. 12 участников. Среди нас, смелых и обожающих читать, – студенты, библиотекари, воспитатель, педагог, психолог, молодой поэт…

Ждём начала состязания, присматриваемся друг к другу.

– Меня привлекло необычное название чемпионата и заинтриговали условия: чтение вслух экспромтом – это творчество, не каждый сможет, – делится мыслями и ожиданиями Гузель Шамигулова, преподаватель колледжа культуры и искусства. – Хочется послушать других и сравнить с собой: что я могу? К чему мне нужно стремиться? Победит грамотная выразительная речь, действенное слово. Чтобы читать грамотно, нужно читать много – интернетом не обойтись, необходимо классическое книжное чтение.

– Нас заинтересовал креативный формат проекта, – говорит организатор городского тура, директор ЦБС Стерлитамака Альфия Асфандиярова о том, что побудило её взяться за грандиозную подготовительную работу. – Сегодня будут звучать тексты 20-го и 21-го веков. Уверена, имён многих авторов некоторые участники и зрители даже не слышали. Таким образом, необычное состязание имеет глубокий смысл: люди откроют для себя мир современной литературы.

О ПРЕВРАЩЕНИЯХ

Читальный зал. Ряды участников и болельщиков, стол с разложенными на нём бежево-зелёными конвертами, в центре зала – микрофон на стойке. Нам предстоят три раунда и – для троих счастливчиков – финал. В каждом раунде жюри выставляет «спортсменам» две оценки – за технику чтения и артистизм (максимум 6 баллов). Судьи – актриса русского драматического театра Ольга Бовен, заместитель декана филологического факультета доцент СФ БашГУ Галина Мишина, зав. режисёрским отделением Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства Павел Руденко.

Жеребьёвка. Мне читать седьмой. Каждый из нас наугад берёт один из закрытых конвертов, подходит к микрофону и без подготовки, «с листа», читает незнакомый текст. Мгновенно познакомиться и подружиться с ним, а главное – воодушевить публику прочтённым отрывком – вот наша сверхзадача.

Первый раунд. Читаем современную российскую прозу. У меня в руках подрагивает листок с отрывком из сказки-были Юлии Яковлевой «Дети ворона». Сердце, предательски стучавшее где-то у горла, притихает: подлинное предательство и настоящую правду проживают мои герои, и в эти моменты я всем своим существом с ними.

Те, кто должен быть мне соперниками, а станут друзьями, читают по-разному. Старательно, чуть отстранённо, интеллигентно, иронично. Произведения у всех разные, история превращения печатного текста в жизнь у каждого своя.

Второй раунд. Зарубежная документальная литература. Направляясь к микрофону, лихорадочно соображаю, как преподнести нон фикшн зрителям, чтобы они не задремали. Открываю конверт и забываю обо всём на свете: физик-футуролог Митио Каку размышляет о странствиях в чёрных дырах, и мне остаётся лишь поделиться с другими торжеством и отвагой научного знания.

Третий раунд. Современная российская поэзия. Стихотворение Дмитрия Лаврина «Поэт» читаю с внутренним ликованием. А потом едва успеваю записывать в блокнот имена тех, кого обязательно буду читать дома, уже про себя: Иван Жданов, Вера Павлова, Тимур Кибиров, Генрих Сапгир…

Финал. Педагог Гузель Шамигулова, психолог и коуч Марина Севастьянова и я читаем Андрея Вознесенского. Оказывается, чтение вслух для других – мощная перезагрузка души, обновление связей с миром и собой.

– Сложно было справиться с волнением. Перехватывало дыхание, и текст «плясал» перед глазами, – делится впечатлениями финалист чемпионата Марина Севастьянова. – Мне помогало то, что в зале были мои болельщики – мама и сын, и вдохновляла возможность читать красиво: я верю, что мир спасёт красота. Хорошо бы такие чтения проводить в Стерлитамаке постоянно. Читать по ролям произведения местных авторов, приглашать актёров из местных театров… Эта идея может стать «изюминкой» нашего города. Как Иваново – город невест, так Стерлитамак способен стать

городом лучших чтецов!

О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ И ЛЮБВИ

Чемпионат завершается. Участники получают дипломы, талантливый поэт и чтец Артур Чагин – специальный приз от фотографа Александры Королевской, а финалисты – подарки. В придачу к истинному удовольствию от общения с замечательными людьми я получаю титул чемпиона (на снимке), хорошие книги и право представлять Стерлитамак в Самаре. А, пожалуй, самым приятным подарком для всех пришедших в этот вечер в библиотеку становятся «Белые стихи» Давида Самойлова в исполнении актрисы Ольги Бовен.

Но зачем человеку красиво читать, если он не актёр, не учитель и не оратор? И имеют ли право на успех такие, как я – с энергично прихрамывающей дикцией?

– Правила чемпионата предусматривают, что естественные логопедические дефекты в речи участника (картавость, шепелявость и т.д.) не должны влиять на оценку его выступления, – говорит судья чемпионата Павел Руденко. – В первую очередь я оценивал, соответствует ли произношение орфоэпическим нормам. Что касается артистизма, я отмечал то, насколько участник успевает уловить смысл читаемого текста и передать зрителям (слушателям) своё отношение к нему…

Вот почему нам нужен чемпионат по красивому чтению. Он про то, что для счастья отнюдь не надо быть идеальным. Достаточно до самозабвения любить жизнь, людей и хорошие книги.

Екатерина ЯКОВЛЕВА