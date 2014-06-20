Жительницы Башкирии стали чаще рожать после 29 лет

За последние три месяца текущего года в Башкирии родилось 10 742 младенца: 5593 мальчика и 5149 девочек. Статистику по рождаемости привели в Фонде соцстрахования РФ по РБ.

Большинство родов этого периода приходится на женщин от 29 до 34 лет. У 40% из общего числа рожениц ребенок стал вторым, у 16% – третьим и последующим.

В ведомстве также отметили, что по сравнению с первым кварталом предыдущего года на 22,5% увеличилось количество двойняшек – 129. Тройни родились в трех семьях. Чаще всего младенцы появлялись на свет в среду.

Фото: Интернет

Источник: Bash.News