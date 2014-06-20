В Стерлитамаке прошёл «Завтрак в платьях»

Как потрогать облака, и что такое фейсфитнес?

До прошлого воскресенья я думала, что «идеальный муж» – это название комедии Оскара Уайльда. Оказалось, реальный человек. Воскресным утром мужчина проводил беременную жену до ресторана и отправился домой. Впрочем, на «Завтраке в платьях» ещё и не такое бывает.

– Муж сделал мне подарок на день рождения, – с улыбкой объясняет Мария. – Я жду от сегодняшнего дня положительных эмоций и хорошего настроения.

Праздник в формате девичника для неё – естественное дело: она мама двух дочерей, на днях родится третья, Елизавета (имя ребёнку на этот раз выбирал супруг).

Татьяна Цыбина пришла на девичник выходного дня с подругами и невесткой:

– Хочу найти новых друзей. Чтобы хорошо выглядеть и быть счастливой, нужно любить себя. Ухаживать за собой и в любом возрасте быть красивой нужно не для кого-то, а именно для себя.

Смелые летние платья в дождливое утро, туфли на шпильке, безупречная осанка и летящая походка – вот черты праздника, героинями которого стали женщины – и юные девушки, и элегантные дамы. Так международный проект «Завтрак в платьях» реализуется в Стерлитамаке:

– В четвёртый раз женщины собираются вместе, чтобы побаловать себя, – говорит организатор и ведущая праздника Светлана Одинцова. – Допустим, женщина хочет отдохнуть, потанцевать, но у неё маленькие дети или ревнивый муж. Утренний девичник для неё – идеальный формат.

«Завтрак в платьях» опрокидывает кучу стереотипов. Женская мечта – готовить по выходным завтрак для всей семьи? Женский выходной предназначен для мужа и детей? Женской дружбы не существует? Нет, нет и нет, потому что все мы разные.

Что станет с попкорном, если его заморозить жидким азотом? Как потрогать руками облака? Почему, если стакан с водой опрокинуть, вода не выльется? С создателями химического шоу гостьи почувствовали себя почти волшебницами. А с тренером по фейс-фитнесу – богинями. Заряжать пространство красотой и гармонией – вот женская миссия. Благодаря весёлому караоке, живой музыке и романтичным фотосессиям легче выполнять эту миссию с вдохновением.

Кстати, после «Завтрака в платьях» наступило настоящее лето.

Екатерина ЯКОВЛЕВА