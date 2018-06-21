21 июня – День кинологических подразделений МВД России

Свой рабочий день Мидхат Валитов, сотрудник центра кинологической службы Стерлитамака, начинает с общения с питомцами. Каждого необходимо приласкать, подарить порцию хозяйской любви. Взамен – безукоризненное исполнение любых команд и несение службы. Мидхат – счастливый человек: у него есть любимая работа. Работа с животными. Валитов – профессиональный кинолог.

– Главное в работе кинолога – любовь к животным, понимание без слов и безграничное терпение. Только так и никак иначе, – признаётся он.

Отменный нюх и превосходный слух более ста лет назад привели собак на службу. Эти преданные животные помогают раскрыть порой самые запутанные преступления. 24 собаки и 34 специалиста трудятся в кинологической службе управления МВД России по городу Стерлитамаку. Постоянные тренировки, общий курс подготовки, и вот результат: сотни раскрытых преступлений. А после работы заслуженная награда – игра с мячом.

Поиск наркотических и взрывчатых веществ, задержание преступников, поиск пропавших людей, патрулирование – это далеко не полный список дел четвероногих профессионалов.

– Положительных примеров использования служебных собак в раскрытии преступлений достаточно много, – говорит начальник центра кинологической службы Рамиль Кадыров.

Каждая собака, содержащаяся в центре, абсолютно точно знает свои обязанности. Кинологи уверены, что на их питомцев всегда можно положиться. Уж они точно не подведут. Собаки своё дело знают.

– Немецкая и бельгийская овчарки – самые распространённые породы среди служебных собак. Но кинологи знают, что не всё зависит от происхождения. Главное – суметь разглядеть то, что скрыто внутри будущего четвероногого полицейского. Скорость, повадки, твёрдый характер и неукротимый нрав порой бывают и у дворняг, – рассказывают кинологи. – Главное, чтобы собаки умели действовать в любых ситуациях. И тут рассчитывать на породу не приходится.

К каждой собаке нужен особый подход. У наших кинологов с этим всё в порядке. Животные как умеют выражают благодарность своим инструкторам: они друг для друга – верные друзья, которые всегда придут на помощь.

А.НАГАЕВА