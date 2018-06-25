25 стобалльников по русскому языку

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который прошёл 6 июня. В Башкортостане его сдавали более 18 тысяч человек, а набрать максимальное количество баллов смогли в этом году сразу 25 выпускников. Среди них – восемь выпускников из Уфы, остальные стобалльники из Кумертау, Нефтекамска, Салавата, Стерлитамака, Аскинского, Благовещенского, Бурзянского, Дуванского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Мелеузовского, Туймазинского и Уфимского районов, привели данные в Министерстве образования РБ. В прошлом году стобалльников по русскому языку в республике было 32.

Таким образом, по итогам сдачи нескольких экзаменов в Башкортостане получено 48 стобалльных работ. По информатике – 9 человек, по географии – 2, по профильной математике – 3, по истории – 3, по химии – 6 и по русскому языку – 25.

Э.САБИРОВА