140 млн рублей выделяет Башкирская содовая компания Стерлитамаку в этом году

Башкирская содовая компания направит более 140 млн рублей благотворительной помощи на финансирование социально значимых городских проектов. По сравнению с 2017 годом её объем значительно увеличился. Помимо традиционных направлений, по которым БСК ежегодно выделяет деньги, в этом году появились новые адреса благотворительности компании.

Самая крупная часть расходов – 44,8 млн рублей – запланирована на ремонтные работы в спорткомплексе «Содовик»: предполагаются ремонт чаши бассейна, машинного отделения, реконструкция систем вентиляции, отопления, спортивного зала. Преобразится и фасад одного из крупнейших спортивных комплексов города.

Компания выделит деньги на благоустройство Стерлитамака. На реконструкцию здания Городского дворца культуры заложено 3 млн рублей, на ремонт Бельского моста – 10 млн рублей.

Кроме того, запланировано финансирование таких мероприятий, как ремонт и покупка медоборудования для городской больницы

№ 4 – 15 млн рублей, приобретение офтальмологического оборудования для больницы

№ 3 – 13,3 млн рублей, 5 млн рублей БСК выделит на покупку мебели и медоборудования для недавно отремонтированной детской больницы.

План мероприятий включает в себя традиционную помощь учреждениям культуры и учебным заведениям города. Так, 3 млн рублей будет направлено на финансирование КДЦ «Сода», по 2 млн рублей предприятие выделит на оборудование химических лабораторий Стерлитамакского химико-технологического колледжа и филиала УГНТУ, 1 млн рублей – на организацию класса робототехники центра детского юношеского технического творчества.

Таким образом, воплощение многих социальных городских проектов станет возможным благодаря успешной работе Башкирской содовой компании.

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