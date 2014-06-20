В Стерлитамаке минувшей ночью сгорел автомобиль

В Стерлитамаке минувшей ночью произошёл пожар. Во дворе дома № 23 по улице Артема сгорела “Нива”.

По данным МЧС Башкирии, сообщение о возгорании поступило в три часа ночи. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС: 2 единицы техники, 6 человек.

Пожар потушен в 03-30. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.