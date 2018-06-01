АО “Сырьевая компания” объявляет о проведении тендера на ремонт технологического моста через р.Селеук.
АО “Сырьевая компания” объявляет о проведении тендера на ремонт технологического моста через р.Селеук.
За более подробной информацией обращаться по тел. +7 (3473) 219172, feoktistov_su@bashmrc.ru
Коммерческие предложения принимаются до 1.06.2018г.
Автор: Администратор (1 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Объявления. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.