АО “Сырьевая компания” объявляет о проведении тендера на ремонт технологического моста через р.Селеук.

АО “Сырьевая компания” объявляет о проведении тендера на ремонт технологического моста через р.Селеук.

За более подробной информацией обращаться по тел. +7 (3473) 219172, feoktistov_su@bashmrc.ru

Коммерческие предложения принимаются до 1.06.2018г.