АО “Сырьевая компания” объявляет о проведении тендера на ремонт технологического моста через р.Селеук.

975eedd0b1d66800443db9104326b713

АО “Сырьевая компания” объявляет о проведении тендера на ремонт технологического моста через р.Селеук.

За более подробной информацией обращаться  по тел. +7 (3473) 219172, feoktistov_su@bashmrc.ru

Коммерческие предложения принимаются до 1.06.2018г.


Разместить объявление на сайте

Автор: (1 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Объявления. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти