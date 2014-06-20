Архивной службе России – 100 лет

1 июня 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».

Реализация декретов центральной власти на Южном Урале началась во второй половине 1919 года, когда здесь была установлена большевистская власть. Правда, ещё до назначения уполномоченных Башкирское правительство заботилось о наследии края. Активную работу по сохранению документов Южного Урала вели члены Башкирского правительства Ш.Бабич, А.-З.Валидов.

Наряду с ранее созданными Уфимским и Оренбургско-Тургайским губархивами, в столице Малой Башкирии – Стерлитамаке – существовал архив БАССР. Он был учреждён по инициативе руководителя Башревкома А.-З.Валидова.

Становление региональных архивов в первые годы советской власти шло в очень сложных условиях. Катастрофически не хватало кадров, приходилось работать в абсолютно не приспособленных помещениях, материальное снабжение оставалось на грани выживания. Фонды были сохранены благодаря героическому труду архивистов.

Свою историю архивный отдел администрации городского округа ведёт с апреля 1956 года. Первой его заведующей была назначена Васса Ильинична Бобер, позже, до 1966 года, работу архива продолжила Евдокия Николаевна Лукъянцева.

Стерлитамакский райгоргосархив просуществовал до 1963 года. Тогда в связи с укрупнением к Стерлитамакскому району были присоединены Аургазинский, Стерлибашевский, Макаровский, Гафурийский, а их архивы ликвидированы. В январе 1963 года был создан Стерлитамакский районный архив, который обслуживал вышеперечисленные районы. Всё это время им руководила Лариса Николаевна Ермилова, городской архив возглавляла Зоя Константиновна Шмелькова, а позже – Любовь Ивановна Ионова.

В мае 1973 года произошло объединение двух архивов в Стерлитамакский единый городской госархив, а затем, с января 1974 года, был создан Стерлитамакский филиал Центрального государственного архива БАССР.

В этом коллективе всегда работали ответственные и трудолюбивые специалисты. С 1984 года архивом руководил Григорий Павлович Саркисов, а его последователем, умелым руководителем стала Алевтина Михайловна Чередниченко. Долгое время здесь успешно трудились специалисты Мария Кузьминична Андреева, Людмила Григорьевна Сальникова.

Многие годы архивный отдел размещался на цокольном этаже здания администрации города, имел два архивохранилища площадью около 70 кв. м и рабочий кабинет. В штате значились один специалист и руководитель архива.

На перемены в архивном деле решающее влияние оказала политика. Образование многочисленных кооперативов, частных предприятий, непрерывная реорганизация управленческих и производственных структур, развал прежней системы кадрового делопроизводства и документирования обострили проблемы сохранности документов по личному составу. Отсутствие правопреемников обанкротившихся предприятий предполагает сдачу документов на госхранение в архив, а это требует дополнительных площадей и кадров. С 2002 года в связи с резким увеличением поступающих на хранение документов проблема свободных площадей коснулась и архивного отдела администрации г.Стерлитамака. Принятая в 2006 году городская программа развития архивного дела позволила в 2008 году въехать в новое помещение общей площадью более 700 кв. м, оборудованное в соответствии с нормативными требованиями.

Сегодня в архивном отделе трудятся три человека, руководитель – Марина Викторовна Алексеева – и два ведущих специалиста – Зимфира Баязитовна Мушарапова и Ирина Виталиевна Ефремова. Здесь созданы все условия для работы сотрудников и посетителей. Архив располагает тремя рабочими кабинетами, кабинетом для приёма граждан, просторным читальным залом, имеет шесть архивохранилищ.

На учёте в архивном отделе значатся 151 фонд и более 50 тысяч архивных дел. Документы архивных фондов отражают политическую жизнь нашего общества, формирование и развитие образования, культуры и спорта, социального и промышленного строительства в городе. Архив хранит управленческую документацию, документы по личному составу ликвидированных организаций, фотодокументы, отражающие историю города, а также личные документы граждан, внёсших большой вклад в развитие города.

Архивные фонды комплектуются документами ведомственных архивов учреждений и организаций города.

Через архивный отдел проходит огромный поток обращений со всех уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Это запросы о предоставлении архивных копий документов, справок по различным вопросам. Порой перелистываются сотни страниц трудночитаемых документов, чтобы исполнить запросы заявителей и представить всю необходимую информацию. Работниками архива только за 2017 год было исполнено 4560 запросов.

Двери архивного отдела всегда открыты для исследователей. В читальном зале работают преподаватели, студенты, школьники, писатели. Тематика исследований разнообразна. Так, по итогам прошедшего в Уфе V Республиканского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист-2017» четыре школьника из нашего города были отмечены почётными грамотами Башкирского Республиканского отделения Российского общества историков-архивистов, удостоены благодарностей и их научные руководители.

Архив – хранитель общечеловеческой памяти, его сотрудники хорошо понимают, что от их непростого труда во многом зависит, какой увидят нашу историю грядущие поколения. Без архивного документа нет истории государства и народа.

М.АЛЕКСЕЕВА,

начальник архивного отдела

администрации ГО г.Стерлитамак