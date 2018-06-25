«Бессмертная эскадрилья»

В День памяти и скорби

Чтобы ужасы войны никогда не повторились, надо помнить о том, какой ценой нам досталось мирное небо над головой. В День памяти и скорби ученики 11 аэрокосмического класса школы № 31 провели акцию «Бессмертная эскадрилья». Как и «Бессмертный полк», эта акция поможет сохранить в памяти имена героев-лётчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Организовать мероприятие им помогли администрация школы и педагоги, директор летнего школьного лагеря «Город добрых сердец» Кристина Пучкова и стерлитамакское отделение Русского географического общества.

Акция началась в школе. Председатель стерлитамакского отделения Русского географического общества Ольга Алиева рассказала ребятам о том, как оба её деда воевали во время Великой Отечественной. Победительница международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского ученица 11 аэрокосмического класса Аделина Кильметова подготовила доклад об участии стерлитамакцев в этой войне. Из шестнадцати тысяч бойцов, ушедших на фронт из Стерлитамака, домой вернулись меньше половины. Аделина особенно подробно остановилась о вкладе курсантов стерлитамакского авиаклуба в Победу. Их имена знакомы многим жителям города. Это лётчик-штурмовик Анатолий Сергеевич Горин, командир эскадрильи штурмового авиационного полка Иван Данилович Кочетов, командир эскадрильи лётчик Анатолий Александрович Пантелькин, командир звена штурмового авиаполка Владимир Алексеевич Секин. Заведующая школьной библиотекой Гузель Семёнова познакомила ребят с уникальными книгами об авиации, подаренными фондом «Русские витязи».

Продолжилась акция в сквере им. Маршала Г.К.Жукова, где перед школьниками выступила лётчик-спортсмен Стерлитамакского аэроклуба Эмма Мадияровна Тульвинская. Она очень гордится тем, что поднимать самолёты в небо её учил председатель аэроклуба, Герой Советского Союза Владимир Алексеевич Секин. Эмма Мадияровна пожелала молодому поколению никогда не знать ужасов войны, учиться и работать на благо Родины. Ученики аэрокосмического класса держали в руках портреты курсантов Стерлитамакского аэроклуба, читали стихи о войне. Они почтили минутой молчания всех жертв войны, возложили цветы к стене с именами стерлитамакцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Под песню «Журавли» ребята выпустили в воздух белые воздушные шары с прикреплёнными к ним бумажными самолётиками, журавлями и голубями (на снимке). Бумажные фигурки – дань памяти погибшим и символ мирного неба. На заключительном этапе в школе ребята участвовали в конкурсе стихов о Великой Отечественной войне.

К.СЕВОСТЬЯНОВ