«Быть успешной для себя»

Раскрываем секрет гармонии с собой

Лилия Рифовна Бухарина – молодая обаятельная женщина, профессиональный юрист и бизнес-консультант, человек, привыкший просчитывать возможности и риски любого делового предприятия – от оптимизации налогов до ведения переговоров и управления в сфере маркетинга, общепита, услуг, торговли. Преданный советник – на вес золота: такому человеку доверяют безоговорочно и предоставляют полную свободу действий.

Так случилось, что мы встретились в переломный момент её жизни: в последний день марта она рассталась с прежней работой, неудачно упала и сломала ногу, травма оказалась настолько серьёзной, что потребовалась операция, а затем – длительный период будничного восстановления. Времени подумать о себе впервые оказалось так много, что вынужденное заточение обернулось благом, и укрепилось понимание: счастлива здесь и сейчас.

ЧТОБЫ МАМА НЕ ПЛАКАЛА

– Лилия, расскажите, как вы такая получились? Каким было ваше детство, кто родители?

– Я родилась и жила в посёлке Красноусольском. Там же окончила школу с медалью. Мама работала в торговле, начинала с продавца в киоске, со временем стала председателем РайПО. Папа был главным инженером на предприятии в сфере лесного хозяйства. Наш почтовый ящик не вмещал всех газет и журналов, что выписывал отец. Мы увлекались фотоделом: печатали сами снимки, много фотографий осталось с той поры. В доме часто собирались гости, читались стихи, взрослые играли в игры, пели песни… В рыночную экономику отец встроиться не сумел: по образованию энергетик, он помогал студентам решать контрольные работы, людям – вести проекты, но денег за свою работу брать не умел. Он умер рано, в 49 лет. Но успел подвести итоги своей жизни, они много с мамой говорили во время его болезни, так много ему хотелось ей успеть сказать, что они говорили даже по ночам. Я запомнила только, как он повторял, что ему повезло и как радостно он прожил свою жизнь. Мои родители во всём старались поддержать нас с братом. Однажды я пришла домой и сказала, что записалась в музыкальную школу. Родители взяли кредит и купили за 700 рублей фортепиано, хотя многие семьи брали инструменты напрокат: мало ли, вдруг ребёнок перестанет заниматься.

– Вы любите читать?

– Я читаю каждый день, но большей частью это не художественная литература. За последние две недели вынужденного больничного я прочла три книги.

– Почему вы решили стать юристом?

– Раньше сферу торговли часто проверяли разные ведомства. И эти проверки были для нашей мамы большим стрессом. Проверяющие особо не церемонились, и, бывало, после таких жёстких встреч мама плакала. И я однажды её спросила: кем я должна работать, чтобы она больше никогда не плакала? Прокурором, сказала мама. Я подала документы на юрфак. В нашей группе учился студент Марат Моисеев, много старше нас. Он был юрист со стажем, в тот период работал в юридической фирме и предложил руководству взять меня в помощники. Это было начало нулевых. Платили мне немного, иногда товаром – кстати, я до сих пор пользуюсь бокалами для шампанского, которые получила тогда в счёт зарплаты. Первые накопленные деньги я потратила на поездку в Петербург к подруге. В той фирме я приобрела колоссальный опыт: в течение пяти лет ездила по судам соседних регионов, специализировалась на делах по банкротству.

– Выходит, прокурором вы не стали…

– Нет. Я мечтала быть судьёй. Через пять лет после окончания вуза я сдала квалификационный экзамен на должность судьи, но дальше этого не пошло. Тем не менее, обострённое чувство справедливости я сохранила, и жизнь мне всякий раз даёт возможность его реализовать, в последнее время, например, пытаюсь отстаивать права жителей своего дома против беззаконий в сфере ЖКХ. Современное государственное устройство России, мягко говоря, ещё несовершенно, и мне не всегда ясно, как те или иные лица оказываются на руководящих постах и должностях. Мне нравится государственное устройство Древнего Китая: чтобы занять должность, человек должен был сдать экзамен, независимо от того, какое положение занимала его семья. Много знает – по праву руководит или занимает высокую должность.

– Почему услуги юриста стоят так дорого?

– Вопрос об оплате услуг – всегда проблема. Когда человек сталкивается с трудностями, все его мысли направлены только на одно: как можно быстрее решить свою проблему. И когда юрист представляет это решение на одном листке бумаге, то у человека возникает вопрос: как может листок бумаги столько стоить? Но чтобы грамотно изложить позицию на одной страничке, юристу требуются получить образование, наработать опыт, потратить время на изучение законодательства и практику его применения, выбрать верное решение в рамках закона именно в этой конкретной ситуации. И как только решается вопрос, людям жалко расставаться с деньгами. Да, это часто бывает.

УБОРКА БЫЛА ВЧЕРА

– Как вы отдыхаете?

– Более 12 лет я играю в большой теннис. Я не люблю фитнес сам по себе, в жизни мне обязательно нужен элемент состязательности, поэтому предпочитаю игровые виды спорта. С теннисом история была такая. Я уже несколько месяцев находилась в декретном отпуске, когда пришёл муж и сказал: «Вот тебе ракетка, собирайся, я тебя записал в группу занятий теннисом». С тех пор трижды в неделю на полтора часа я предоставлена себе. Спорт очень помогает: снимает стресс, держит настроение и физическую форму, дисциплинирует. Играя в теннис, я познакомилась с разными людьми, некоторые из них стали моими близкими друзьями. Теннис для меня – не просто хобби, это другой мир и совершенно другие люди, которых я бы, может, и не встретила в своей обычной жизни.

Если бы у вас была татуировка, что бы на ней было изображено?

– Я не стану делать татуировки. Жизненные ценности с годами меняются, и вряд ли меня устроит через 10 лет выцветшая бабочка на плече или лодыжке. Разве что надпись «Любовь – это жизнь» или наоборот: «Жизнь – это Любовь».

– Есть ли в вашей жизни человек, на кого вы внутренне ориентируетесь?

– Моя мама. Ближе никого нет. Я не понимаю, как можно быть не очень близкими с матерями. Самая добрая, самая любимая и самая любящая. В детстве я не вставала с кровати, пока не приходила она: откидывала одеяло, гладила по лицу. Мой день включала мама. И я так её люблю, что долго не представляла, как я уеду от неё и буду учиться в другом городе. Безусловная любовь матери делает детей сильными и уверенными на всю жизнь.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 июня 2018 года)

Гузель СИТДИКОВА