Дело Панфилова

Мы продолжаем цикл публикаций о первых фотографах города. Одним из них был Иван Иванович Панфилов. Но ни о нём, ни о времени начала его деятельности в Стерлитамаке нет никаких достоверных сведений. Молчат об этом и архивные документы. Есть большие сомнения и по поводу того, сохранился ли его фотопортрет. 

Зато хорошо известно его богатое творческое наследие. Иван Иванович вошёл в историю города не как фотограф-портретист. Он прославился своими снимками, сделанными на улицах Стерлитамака. Это он донёс до нас облик дореволюционного купеческого города.

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Поистине «хрестоматийной» стала его фотография «переправы на корыте» (на фото) по ул.Большой Заводской (ныне ул.К.Маркса). Любопытный факт: к услугам фотографа прибегала и почтовая связь. Его снимки, распечатанные в виде открыток, немалым тиражом разлетелись по различным адресатам. В том числе и не лишённая чувства юмора «переправа». Остаётся только гадать, как фотограф сумел сделать этот снимок. Похоже, для этого ракурса ему самому пришлось встать в лужу.

Стоит присмотреться к снимку. Вот, к примеру, с высокими столбами соседствуют маленькие, до вершины которых можно дотянуться рукой. Первые – это столбы телеграфной линии, вторые –
столбы керосиновых фонарей. Большая Заводская была в то время центральной улицей города. И единственной – с ночным освещением. Зато на перекрёстках, прямо посреди улицы, стояли гигантские столбы, увенчанные огромными керосиновыми фонарями, снабжёнными тросами для подъёма и спуска. Кстати, на снимке вдали красуется такой фонарь, что стоял на перекрёстке улиц К.Маркса и Сакко и Ванцетти.

Видимо, не случайно этот снимок был выбран за основу граффити, что украшает стену дома по ул.Комсомольской, 47 (со стороны ул.Сакко и Ванцетти). Художник добавил своей фантазии, заменив «паромщика» в корыте и зевак фигурками барышень и чистильщика с ящиком инструментов.

По сведениям  горожан , ателье И.Панфилова находилось здесь же, в одноэтажном домике (ныне ул.К.Маркса, 112). Старожилам оно известно как ателье проката. Была такая услуга в советские
времена: за определённую плату можно было взять во временное пользование бытовую технику, музыкальные инструменты и прочий дефицит (телевизор, магнитофон, фотоаппарат, гармошку,
детскую коляску…).

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В объектив камеры И.Панфилова попадали храмы, берёзовые аллеи «городского сада» (ныне парка имени Кирова), площади и улицы, компании обывателей, торговые лавки на рынке. Но больше всего мы благодарны ему за панорамные снимки города, снятые с высоты птичьего полёта. Так, его объективу принадлежит один из самых уникальных снимков, сделанный с колокольни собора Казанской Божией Матери (на фото).

Это улица Базарная (Комсомольская). Белое здание в центре – купеческий склад, в настоящее время известный как старое здание типографии (ул.Комсомольская, 82). Теперь оно трёхэтажное
и обросло пристроями. Поодаль справа – торговые ряды Баязитовых (гастробар или в недавнем прошлом – фотосалон «Фантазия»). За ним – «номера» купца Патрикеева (до недавнего прошлого – воинская часть топографов № 28949). Ещё нет ни ресторана «Урал», ни земской управы (управление соцзащиты). Поистине уникальный снимок! Сделан до 1913 года, то есть до начала строительства земской управы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 июня 2018 года)

Юрий СИДОРЕНКО,
Фаяз ЮМАГУЗИН


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Автор: (20 Июн 2018). Рубрика: Главное, Культура, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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