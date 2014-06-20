Дело Панфилова

Мы продолжаем цикл публикаций о первых фотографах города. Одним из них был Иван Иванович Панфилов. Но ни о нём, ни о времени начала его деятельности в Стерлитамаке нет никаких достоверных сведений. Молчат об этом и архивные документы. Есть большие сомнения и по поводу того, сохранился ли его фотопортрет.

Зато хорошо известно его богатое творческое наследие. Иван Иванович вошёл в историю города не как фотограф-портретист. Он прославился своими снимками, сделанными на улицах Стерлитамака. Это он донёс до нас облик дореволюционного купеческого города.

Поистине «хрестоматийной» стала его фотография «переправы на корыте» (на фото) по ул.Большой Заводской (ныне ул.К.Маркса). Любопытный факт: к услугам фотографа прибегала и почтовая связь. Его снимки, распечатанные в виде открыток, немалым тиражом разлетелись по различным адресатам. В том числе и не лишённая чувства юмора «переправа». Остаётся только гадать, как фотограф сумел сделать этот снимок. Похоже, для этого ракурса ему самому пришлось встать в лужу.

Стоит присмотреться к снимку. Вот, к примеру, с высокими столбами соседствуют маленькие, до вершины которых можно дотянуться рукой. Первые – это столбы телеграфной линии, вторые –

столбы керосиновых фонарей. Большая Заводская была в то время центральной улицей города. И единственной – с ночным освещением. Зато на перекрёстках, прямо посреди улицы, стояли гигантские столбы, увенчанные огромными керосиновыми фонарями, снабжёнными тросами для подъёма и спуска. Кстати, на снимке вдали красуется такой фонарь, что стоял на перекрёстке улиц К.Маркса и Сакко и Ванцетти.

Видимо, не случайно этот снимок был выбран за основу граффити, что украшает стену дома по ул.Комсомольской, 47 (со стороны ул.Сакко и Ванцетти). Художник добавил своей фантазии, заменив «паромщика» в корыте и зевак фигурками барышень и чистильщика с ящиком инструментов.

По сведениям горожан , ателье И.Панфилова находилось здесь же, в одноэтажном домике (ныне ул.К.Маркса, 112). Старожилам оно известно как ателье проката. Была такая услуга в советские

времена: за определённую плату можно было взять во временное пользование бытовую технику, музыкальные инструменты и прочий дефицит (телевизор, магнитофон, фотоаппарат, гармошку,

детскую коляску…).

В объектив камеры И.Панфилова попадали храмы, берёзовые аллеи «городского сада» (ныне парка имени Кирова), площади и улицы, компании обывателей, торговые лавки на рынке. Но больше всего мы благодарны ему за панорамные снимки города, снятые с высоты птичьего полёта. Так, его объективу принадлежит один из самых уникальных снимков, сделанный с колокольни собора Казанской Божией Матери (на фото).

Это улица Базарная (Комсомольская). Белое здание в центре – купеческий склад, в настоящее время известный как старое здание типографии (ул.Комсомольская, 82). Теперь оно трёхэтажное

и обросло пристроями. Поодаль справа – торговые ряды Баязитовых (гастробар или в недавнем прошлом – фотосалон «Фантазия»). За ним – «номера» купца Патрикеева (до недавнего прошлого – воинская часть топографов № 28949). Ещё нет ни ресторана «Урал», ни земской управы (управление соцзащиты). Поистине уникальный снимок! Сделан до 1913 года, то есть до начала строительства земской управы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 июня 2018 года)

Юрий СИДОРЕНКО,

Фаяз ЮМАГУЗИН