DreamTrips: новый взгляд на путешествия или финансовая пирамида?

Путешествовать по всему миру, а потом делиться в социальных сетях, жить на полную катушку и получать за это деньги. Кто откажется от такой перспективы? В этот момент разум отдельно взятого романтика отправляется в далекое путешествие и человек, поглощенный мечтой, делает, возможно, главный неправильный шаг в своей жизни.



Сосчитать сколько компаний, сообществ и просто аферистов-одиночек делают деньги на человеческой жадности невозможно. Наш корреспондент побывала на собрании так называемого сообщества путешественников и выяснила, куда на самом деле приводят мечты.

Мужчина, который предпочёл остаться инкогнито, часто путешествует и выкладывает фотографии в социальные сети. Говорит, по снимкам его и нашли менеджеры некоего клуба путешественников. Пятизвездочные отели по цене двухзвездочных, кешбэки в ресторанах, прогулки на яхтах и многие другие развлечения за копейки.

Выгодные условия предлагает мировой туроператор Rovia. Вот только в Едином российском реестре его нет, компания зарубежная. А это, по словам экспертов, значит, что за жизнь и здоровье туристов ответственности никто не несёт.

Чем это грозит нашим туристам? Тем, что они не застрахованы, значит если что-то пойдет не так, никто не поможет. Например, при стихийном бедствии.

Лилия Юнусова, турагент

За вступление в клуб путешественников клиент должен заплатить 400 долларов, и ещё по 100 выкладывать каждый месяц. Все эти деньги превращаются в электронные и становятся так называемыми поинтами. Если хотите подзаработать, заплатят вам вновь виртуальной валютой. Обо всём этом рассказывают на специальной презентации, на которую со скрытой камерой отправилась и съемочная группа БСТ.

Любая финансовая пирамида держится на вкладчиках. В основании – новые клиенты. Пока они приходят – система растёт. Но стоит лишиться нижнего слоя – конструкция сложится, словно карточный домик.

Участники клуба DreamTrips называют себя членами сообщества путешественников. В свою очередь эта компания – собственность другой – World Ventures. В Википедии черным по белому организация классифицируется как незаконная. По запросу на английском языке всплывают отзывы с обвинениями в мошенничестве и тут же тысячи с оправданиями. “Ворлд Венчерс” открывалась в 2005 году в США. Отзывы уже от россиян можно найти за 2010 год. Вот только в нашей стране организация до сих пор не зарегистрирована.

Если мы говорим о статье 172.2, это уголовная ответственность, которая была введена в 2016 году за создание так называемых финансовых пирамид, то она применяется только для физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ. В данном случае этот концерн действует только по законодательству США.

Валерий Шарипов, юрист

Популярность такой компании психологи объясняют просто – это азарт получения лёгких денег, адреналин и даже вера в чудо.

Именно эмоциональная подоплёка этих действий на первом плане. Может быть, вот этот вот азарт он будоражит. Он создаёт иллюзию управляемости.

Ирина Хох, психолог

Похожие эмоции испытывали когда-то и вкладчики МММ. Финансовая пирамида Мавроди была успешна и поначалу люди даже получали деньги. Закинув руки за голову, он даже выступал на телевидении. Вот только после того, как система развалилась, полсотни человек покончили с собой.

Источник: Bash.News