В Стерлитамаке прошла торжественная регистрация и выписка новорождённых

Вручили свидетельства о рождении

В День защиты детей пяти стерлитамакским семьям были вручены свидетельства о рождении малышей. В торжественной выписке новорождённых из перинатального центра клинической больницы № 1 участвовали не только медицинские работники центра, родители и близкие родственники детишек, но и представители местной власти, бизнеса и общественных организаций.

В.И.Куликов поздравляет супругов Власовых с третьей дочкой

Сначала к семьям Черновых, Абдуллиных, Аскаровых, Власовых и Гизетдиновых на правах хозяина обратился главный врач КБ № 1 Азат Маратович Курбангалеев:

– Сегодня мы выпускаем в мир ваших и наших детей. Наших потому, что их благополучное появление на свет – это результат труда медицинских работников нашего центра. Как отец троих детей я хорошо понимаю, что такое рождение ребёнка. Счастья, здоровья, добра вам и вашим детям!

Заведующая загсом Галина Александровна Кузнецова перед вручением первых в жизни новорождённых документов напутствовала их родителей:

– Рождение в семье детей – это и радость, и ответственность, ведь всё самое главное для своей будущей жизни ребёнок берёт из семьи.

Вручая свидетельства о рождении детей, цветы и подарки счастливым и взволнованным папам и мамам, к ним обратился глава администрации городского округа Владимир Иванович Куликов:

– Четвёртый раз я прихожу в этот роддом и всякий раз волнуюсь. Первые три раза я приходил сюда как отец, у нас с супругой трое сыновей. Сегодня я хотел бы сказать, что появление ребёнка в вашей семье – это залог вашего будущего. Для воспитания детей необходимо большое терпение. Верю, что всё у вас сбудется и всё получится!

О важности семьи в жизни государства и о господдержке семей с детьми говорила председатель женсовета города Антонина Никифоровна Усевич. А руководитель «Союза успешных женщин» Екатерина Александровна Фризен подарила всем виновникам торжества яркие прогулочные коляски.

И, конечно, мероприятие украсила концертная программа – юные артисты Городского дворца культуры пели и танцевали для родителей и родственников новорождённых.

После торжественной части мы пообщались с папами и мамами малышей. Алексей и Алёна Черновы стали родителями во второй раз. Крошечного Артёмку в роддом вместе с папой приехали встречать шестилетняя сестрёнка Милана и бабушка Надя.

– Очень переживаю, – признаётся бабушка Артёма и Миланы. – Хотя у меня это уже третий внук, всегда с трепетом жду первой встречи с маленьким человечком, ставшим твоим продолжением на этой земле.

Для Евгения и Юлии Власовых рождение дочки Есении стало настоящим событием, которого в семье Власовых с нетерпением ждали две старшие дочки – 12-летняя Олеся и 6-летняя Дарья.

– Мы рады, что у нас появилась маленькая сестричка, – говорят девочки. – С удовольствием будем с ней играть, нянчиться, стирать пелёнки, гулять. Уже решили, что называть её будем по-

домашнему – Еська.

Трое малышей – Марат Абдуллин, Артур Аскаров и Сафия Гизетдинова – в своих семьях стали первенцами. Все, кто разделил радость появления этих деток на свет, надеются, что их родители ещё не раз вернутся в стены роддома за пополнением.

Подарок от юных танцоров

Марина ВОРОНОВА