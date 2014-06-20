«Это нужно живым»

«Он в памяти остался человеческой

Глубоким шрамом на лице Земли.

Недаром этот страшный день навечно

Днём памяти и скорби нарекли».

Семьдесят семь лет назад началась Великая Отечественная война. Этот день перечеркнул судьбы миллионов людей. И навсегда разделил историю страны на две вехи: «до» и «после» войны.

Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра активисты волонтёрского корпуса г.Стерлитамака и местного отделения «Молодой гвардии» при поддержке отдела по молодёжной политике администрации города провели акцию «Свеча памяти».

У монумента «Вечный огонь» на площади Победы в память героев, погибших на полях сражений, зажглись десятки свечей, выставленных в форме трагической даты: «22 июня 1941 года». Десятки людей пришли в то утро почтить минутой молчания наших земляков, не вернувшихся с войны.

Минута молчания в сквере имени Жукова

А днём акция продолжилась в сквере им. Маршала Г.К.Жукова. Сюда пришли школьники, студенты, представители администрации, ветераны войны и труда, депутаты. Открывая мероприятие, глава администрации города Владимир Куликов призвал помнить о подвиге наших отцов и дедов, которые ценой своей жизни сберегли для нас будущее. Одними из первых, кто встал на пути врага, были наши земляки из 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии, которая почти полностью полегла в Себежском районе Псковской области в первые месяцы войны.

Цветы от потомков

– Этот день и трагичный, и памятный для всех нас, – говорит начальник отделения призыва военного комиссариата г.Стерлитамака и Стерлитамакского района Радик Амиров. – Война не обошла ни одну семью. Страшно подумать, что было бы, если бы враг одержал победу. В своё время я служил в группе советских войск в Германии. Приходилось бывать с экскурсией в бывших фашистских концлагерях. Только в одном из них и только за осень 1941 года там были замучены 74 тысячи наших соотечественников.

Ветеран Великой Отечественной войны П.А.Кузнецов (справа)

– 77 лет прошло, но и поныне не заживают раны в сердцах тех, кто пережил эту войну, – с такими словами обратился к молодому поколению председатель городского совета ветеранов Талгат Габитов.

Талгат Абдулганеевич напомнил о гражданском подвиге наших поисковиков, предающих земле останки бойцов, о подвиге женщин и подростков, которые буквально под открытым небом ковали победу в тыловом Стерлитамаке.

– Чтобы коричневая чума никогда не повторилась, всем надо помнить нашу историю и чтить память о погибших отцах и дедах, – считает начальник отдела по молодёжной политике администрации города Азат Кускильдин.

Почтив память погибших, пришедшие на траурный митинг возложили цветы к стене памяти. Наверное, в минуту молчания каждый думал о своём. Ведь День памяти и скорби – это не просто дата календаря. Это день – важный для каждого из нас, чьи отцы, деды и прадеды, не щадя своей жизни, сражались на полях той воистину великой войны.

Это день тех, кто стоял до последней капли крови в Бресте. Кто был замучен в застенках фашистских лагерей смерти. Кто пускал под откос поезда. Кто шёл на последний таран… Кто вытаскивал раненых с поля боя и прикрывал их своим телом… Кто умирал от голода в Ленинграде. Кто сражался в окопах Сталинграда, Курска, на улицах Будапешта и Кёнигсберга. Кто навечно остался лежать на Зееловских высотах за несколько дней до конца войны. И кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Фаяз ЮМАГУЗИН