Голосует мэр

Предварительно проголосовать за кандидатов в депутаты парламента Башкортостана горожане могли уже с 8 утра. В полдень по местному времени свой выбор сделал и глава администрации г. Стерлитамака Владимир Куликов:

– Все, кому небезразлично будущее родного города, должны прийти на счётные участки и проголосовать за тех, кому они доверяют, – сказал Владимир Иванович.

Поскольку голосование — рейтинговое, избиратели могут выделить несколько кандидатов. После составления рейтинга претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в список кандидатов, которых партия «Единая Россия» выдвинет в депутаты в Государственное Собрание – Курултай РБ в сентябре.

Напоминаем, счётные участки работают до 20 часов. Не забудьте паспорт!