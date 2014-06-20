Голосует мэр
Предварительно проголосовать за кандидатов в депутаты парламента Башкортостана горожане могли уже с 8 утра. В полдень по местному времени свой выбор сделал и глава администрации г. Стерлитамака Владимир Куликов:
– Все, кому небезразлично будущее родного города, должны прийти на счётные участки и проголосовать за тех, кому они доверяют, – сказал Владимир Иванович.
Поскольку голосование — рейтинговое, избиратели могут выделить несколько кандидатов. После составления рейтинга претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в список кандидатов, которых партия «Единая Россия» выдвинет в депутаты в Государственное Собрание – Курултай РБ в сентябре.
Напоминаем, счётные участки работают до 20 часов. Не забудьте паспорт!
Автор: Егорова Мария (3 Июн 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.