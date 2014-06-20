Грузовикам запретят ездить при жаре выше 32 градусов

В России с 5 июля вводится ограничение движения большегрузов по федеральным трассам при температуре выше 32 градусов. В такие дни фуры смогут двигаться с 22.00 до 10.00. На большие пассажирские автобусы это правило не распространяется, напомнили в Упрдор «Приуралье». Ограничение нужно, чтобы под тяжело груженым транспортом не деформировался асфальт. Запрет действует до 31 августа. По долгосрочному прогнозу, жара выше 32 градусов часто не ожидается.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru

Фото: cs4.pikabu.ru