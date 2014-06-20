К нам едет Константин Райкин!
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, руководитель московского театра «Сатирикон».
Визит Константина Аркадьевича в наш город запланирован на 10 июня и связан в первую очередь с большим интересом к Русскому драматическому театру. Где совсем недавно состоялась премьера детского спектакля «#трипоросёнка», поставленного режиссёром Анжеликой Рамазановой, которая является помощником Райкина в «Сатириконе».
Кроме просмотра спектакля, состоится мастер-класс с актёрами, а также общение с художественным руководителем и директором Русского театра.
Автор: Администратор (8 Июн 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.