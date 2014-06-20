Как болеют за Россию в главной фан-зоне страны

Чемпионат мира в родном Отечестве – мечта футбольного болельщика. Для россиян она воплотилась в реальность. Лично я ждал соперничества лучших команд в городах России уже с декабря 2010 года, когда на конгрессе ФИФА объявили страну-хозяйку ЧМ-2018.

За восемь лет в одиннадцати городах капитально реконструировали или заново отстроили 12 стадионов. Увы и ах – попасть на них не получилось, в том числе из-за крайне запутанной политики ФИФА в продаже билетов. Впрочем, находясь во время чемпионата мира в Москве, расстраиваться глупо. Можно вволю пообщаться с иностранными болельщиками на Никольской улице, посетить музей футбола на Новом Арбате. А если вам не терпится поделиться эмоциями с огромной фанатской толпой, но билетов на игры нет – добро пожаловать в фан-зону. Целый городок, размещённый возле МГУ на Воробьёвых горах, вмещает до 25 тысяч болельщиков. Туда я и отправился – переживать за нашу сборную в матче против команды Уругвая.

В ПОТОКЕ ФАНАТОВ

Погода, душившая зноем жителей и гостей столицы все выходные, к началу рабочей недели подарила нежаркие 22 градуса и прохладный ветерок. Свежесть пришлась кстати – не столь утомителен подъём на Воробьёвы горы. На одноимённой станции метро болельщики пробуют голос: мощное «Россия, Россия!» эхом догоняет нас на эскалаторе.

На всём маршруте следования дежурят внушительные экипажи полиции и ОМОНа. Дорога оцеплена солдатами Росгвардии. На лицах молодых людей в форме написано, как им за 12 дней чемпионата успели надоесть громоподобные фанатские выкрики. Час, проведённый в эпицентре болельщицкой какофонии, рождает стойкое желание запретить разнообразные дудки на законодательном уровне – так их гудки режут слух.

Недавние пассажиры метро сливаются в бесконечный поток. Поднимаемся в обход по широкой асфальтированной дороге, так безопаснее. Впрочем, неугомонные мальчуганы идут наверх «козьими» тропами, сокращая путь.

Среди тысяч людей посмотреть матч решили супруги Андрей и Елена. Андрей в футболке сборной России, Елена одета более просторно – ждёт ребёнка. На вопрос, не боятся ли они толчеи и давки, отвечают, что будут осторожны и в фанатское пекло не полезут. Супруги не сомневаются в успехе нашей дружины против Уругвая.

– А кто победит в итоге, будет чемпионом мира?

– Тоже Россия!

ДЕНЬГИ И ПАТРИОТИЗМ

Огромное скопление народа обезличивает, упрощает людей. Серьёзность и важность остаются где-то там, за дверями офиса, а здесь, превратившись в фанатов, граждане запросто общаются с незнакомцами, подхватывают песни. Репертуар скуден, но величествен – запевают «Катюшу» и национальный гимн.

По дороге к фан-зоне процветает торговля атрибутикой. Уроженцы южных республик бывшего СССР наперебой суют в руки флажки, шарфы, шапки-ушанки. Девушки особым маркером – фанбрашем – разрисовывают лица под цвета российского флага. Один мазок, и на щеке расцветает триколор. Желающие интересуются стоимостью услуги. Сто рублей, отвечают им.

– Девушки, ну как вам не стыдно! На чём вы зарабатываете, на патриотизме? – совестят их болельщики. «Художницы» непреклонны и цену не сбавляют. А в десяти метрах два пацанёнка вооружились таким же фанбрашем и предлагают разукрасить лицо уже за 10 рублей. Конкуренция…

– 197, 198, 199, – задорно считает вслух девушка-волонтёр каждое соприкосновение большой надувной руки с ладонями болельщиков. Акция «Дай пятёру волонтёру» в самом разгаре.

– Двести, – выкрикивает девушка и подпрыгивает от избытка радости.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 июня 2018 года)

Владимир ПАРФИРОВ