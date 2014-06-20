Как вести себя в жару

В Башкирии установились жаркие дни. Опасность такой погоды заключается в угрозе теплового удара. Первыми симптомами перегревания могут быть покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, жажда, также возможна потеря сознания. Если это уже произошло, нужно охладить тело: присесть в тени, медленно выпить большое количество воды.

В жару прежде всего следует снизить физическую активность и увеличить потребление жидкости. При этом следует избегать употребления алкоголя, особенно крепких спиртных напитков.

В период, когда солнце наиболее активно, лучше оставаться в помещении.

При выборе одежды нужно отдать предпочтение вещам из лёгких и натуральных материалов, не пренебрегать головными уборами.

Говоря о питании, медики рекомендуют полностью исключить из рациона жирную и тяжёлую пищу, а также сладкое и перейти на овощи и фрукты.

Ещё один важный момент – охлаждение воздуха с помощью вентиляторов и кондиционеров. Пользоваться ими нужно с осторожностью: поток воздуха не должен дуть прямо на человека. В противном случае можно заболеть.

«Башинформ»