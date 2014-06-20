«Комильфо», «Сода» и другие

Стерлитамакский КВН укрепляет позиции

29 мая можно смело считать точкой отсчёта новой эры в КВН-движении юга РБ: в этот день на сцене ГДК мы наблюдали второе рождение молодёжной лиги, призванной объединить под флагом юмора лучших представителей студенчества и рабочей молодёжи. Открытие новой лиги на просторах юга республики проходило при непосредственном участии администрации ГО, Союза КВН РБ и творческого объединения «Достучаться до небес». И, что самое главное, в этот вечер на кавээновском небосклоне вновь появились звёздочки из Стерлитамака. Этого события давно и с нетерпением ждали любители и болельщики стерлитамакского КВНа.

Что, тяжело без горячей водички?

Полуфинальная встреча проходила в формате фестиваля: 11 команд были разделены на три блока, в каждом из которых сразу после выступления определялся победитель. Команда судей оказалась весьма представительной: в состав жюри вошли руководитель лиг КВН РБ Тимур Шайхутдинов, председатель комитета по делам молодёжи администрации Уфы Роман Янгуров, автор команды КВН «Фёдор Двинятин» Владимир Андреев. Возглавлял судейскую коллегию начальник отдела по делам молодёжи, депутат Совета ГО Азат Кускильдин.

В первом блоке шпаги юмора между собой скрестили команды из Нефтекамска, Стерлитамака и Уфы.

Из нефтекамской команды «Всё возможно» больше всего залу запомнился двухметровый Лёха по прозвищу Граната: его сначала дёргают, а потом быстро убегают.

«Сборная строительного колледжа» из Стерлитамака не только спела песню о наболевшем (отсутствии в городе горячей воды), но и делегировала на авансцену парня, который на глазах у зрителей вымыл голову шампунем и горячей водой из бабушкиной кастрюли.

Хороша была и хрупкая девушка Зарина с ангельским голосом и совсем неангельскими выражениями:

– Как любит говорить мой дед, если подарок нельзя выпить, подарок – фигня!

Команда из Башкирского аграрного университета «Грибы» оказалась не только многонациональной, но и разносторонне развитой. Студент-афроамериканец завалил сессию и пошёл служить в армию. Его спрашивают:

– Чем американская армия отличается от российской?

– У вас курить нельзя.

– И всё?

– Да, у вас всё курить нельзя.

А вот как всё тот же чернокожий Самед даёт сокурсникам уроки русского языка:

– «Жи-ши» пиши от души, братан!

«Грибы» так понравились жюри, что сразу же прошли в финал от первого блока.

Во втором блоке тоже выступали стерлитамакские команды. «Такие» из Стерлитамакского многопрофильного колледжа не только подробно рассказали друг о друге, но и продемонстрировали костюмы начальника ЖКХ до и после отключения горячей воды в городе.

Уфимская «Сборная института истории и государственного управления» развлекала публику песнями очень старых мужиков («А ведь когда-то мы могли…») и сборной России по футболу («А может, мы, а может, нас…»), а также поговорками типа «С кем Новый год встретишь, от того и дети в сентябре».

Сборная будущих учителей из команды СФ БашГУ «Комильфо» порадовала местных болельщиков качеством острот, куражом и артистизмом:

– Что вы тут выступаете? Кто вас сюда звал?

– Говорят, что Когут без нас скучает…

– Вы что, холостяцкая жизнь?!

– Говорят, нас первокурсники ещё не видели…

– Вы что, деньги? Вы что, работа?!

А ещё ребята из «Комильфо» так азартно «фотографировались» на сцене, что настоящие фотографы тоже не утерпели и сделали несколько настоящих снимков этой мизансцены.

Команда вожатых ДОЦ «Спутник» тоже всё делала весело и на кураже. Вожатые отлично танцуют и отменно поют, у них даже есть своё лагерное караоке:

– У меня нет с девушками проблем,

– Я просто в кровати печеньки ем.

– Крошки в моей кровати,

– Завидуйте мне, братья!..

Второй блок завершился выходом в финал стерлитамакской команды «Комильфо».

Третий блок открыла «Сборная незнакомых людей» из СХТК, собравшая вместе удивительных парней и девушек. Брутальный товарищ, периодически переодевающийся в костюмы садовника, пожарного и полицейского, говорит девушке Сиваре:

– Погуляем за ручку? А за блокнотик?

Команда «Сода», представляющая рабочую молодёжь Стерлитамака, тоже зарядила позитивом зал и жюри.

– Алина, ты знаешь, что на «Соде» молодым семьям после рождения ребёнка жильё дают?

– Знаю. И что?

– Не хочешь вместе со мной в стартапе поучаствовать?

Ребята из «Соды» рассказали, что десять лет назад у детей были другие забавы:

– Давайте сдадим бутылки и пойдём в парк Гагарина!

И только мальчику, у которого отец не пил, в этот момент было грустно.

Именно от игроков «Соды» мы узнали, что БСК – единственное место, где белый порошок производится легально.

Гран-при – у «Комильфо»!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 июня 2018 года)

Марина ВОРОНОВА