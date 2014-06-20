Кот Баюн и все, все, все

Картинная галерея – детям

Начались школьные каникулы. Специально для ребят в городской картинной галерее работает выставка «Сказки Кота Баюна» по легендарным конкурсам детского творчества.

Юля Андреянова. «Ловись, рыбка!»

В экспозиции превалируют объёмные композиции в жанре декоративно-прикладного искусства – яркие, самобытные, зрелищные. Живопись, графика, батик, бумагопластика, папье-маше, керамика, войлок, разные виды текстиля – такого обилия техник, пожалуй, не встретишь ни на одной другой выставке.

Диана Сорокина. «Весело с горы»

Предпочтение юные художники города и республики отдают кошачьей теме. Она близка всем детям, потому что кошки и коты – их любимые питомцы. Кроме того, на выставке, которая продолжит свою работу до 27 июня, много иллюстраций к сказкам, мифам и легендам народов России.

Выставка адресована, прежде всего, детям, многие из которых сейчас отдыхают в школьных лагерях и с удовольствием приходят в галерею на экскурсии. Интересно и с пользой провести свой досуг вместе со своими детьми в стенах галереи вы сможете в течение всего лета. Здесь регулярно будут проводиться мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному творчеству.

М.СЕРГЕЕВА