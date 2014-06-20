«Кожаный мяч-2018»

Конечно же, очередные состязания юных стерлитамакских футболистов на призы клуба «Кожаный мяч» были приурочены к чемпионату мира в России. 27 июня, когда мы в торжественной обстановке на стадионе центра внешкольной работы «Надежда» подводили итоги городского первенства, уже было известно, что сборная нашей страны пробилась в плей-офф и в 1/8 финала встретится со сборной Испании.

Кубок за первое место вручается капитану команды «Спортивные надежды» Рамилю Масагутову

Поэтому футбольный праздник наша детвора встретила с особым воодушевлением: на стадион пришли многие ветераны стерлитамакского футбола, поздравившие ребят и от души пожелавшие сыграть на мундиале. Примечательно, что благодаря открытой при городском футбольном клубе академии футбола буквально у каждой из участвовавших в первенстве «Кожаного мяча» команд появились тренеры, и это, несомненно, сказалось на качестве игры.

А по трём возрастным группам в турнирах «Кожаного мяча-2018» приняли участие 32 команды; поединки между ними длились два месяца! Тем приятнее было ребятам получать заслуженные награды. Кубки, медали, грамоты, памятные призы под звуки фанфар вручали ведущий специалист отдела образования администрации городского округа Оксана Самойлова и директор ЦВР «Надежда» Роман Краснов. Победителей и лучших игроков поздравляли юные артисты детско-подростковых клубов.

Среди команд старшей возрастной группы, составленных из ребят 2003-2004 годов рождения, золотые медали завоевала футбольная дружина детско-подросткового клуба «Спортивные надежды» (тренер А.В.Самойлов), второе место заняла «Комета», третьим призёром стала команда «Буревестник». Лучшими игроками признаны Савелий Марков («Спортивные надежды»), Владислав Каримов («Комета») и Егор Гаврилов («Буревестник»).

Среди команд средней возрастной группы также победила команда «Спортивные надежды», вторым призёром стала «Олимпия», третьим – «Комета». Призы лучших игроков вручили Тимуру Асьянову («Спортивные надежды»), Агилю Магеррамову («Олимпия») и Шамилю Тимирбулатову («Комета»).

Наконец, в младшей группе ребят 2007-2008 годов рождения не оказалось равных воспитанникам тренера Марата Гафиятуллина: его команды «Спартак-1» и «Спартак-2» стали обладателями соответственно золотых и серебряных медалей; а бронзовые получили ребята команды «Олимп». Лучшими игроками здесь названы спартаковцы Данил Наумов и Денис Расимов, а также Вадим Заманов («Олимп»).

Команда «Спартак-1» и её тренер Марат Гафиятуллин

Традиционно проведены конкурсы мастерства. В конкурсе пенальтистов победил игрок команды «Дружба» Артур Баширов; в ударах на точность – капитан команды «Спартак-1» Дмитрий Насыров; в дриблинге – игрок «Олимпии» Агиль Магеррамов; в жонглировании мячом – спартаковец Дмитрий Мозгунов.

Олег ПЕРШИН