Льготу по снижению ипотечной ставки для семей с детьми расширят – Владимир Путин

Льготу по снижению ипотечной ставки для семей с детьми расширят. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос многодетной семьи Верховских из Иванова.

Как выяснилось, семье с тремя детьми отказали в льготной программе по снижению ставки ипотеки из-за недоработки в законе. По закону льгота полагается при рождении второго или третьего ребенка, а при рождении четвертого ее не предоставляют.

Глава семьи попросил Владимира Путина изменить формулировку, чтобы льготу давали не только на второго и третьего, но и на последующих детей.

Президент пообещал исправить ошибки в постановлении кабмина и расширить льготу по снижению ипотечной ставки многодетным. По его словам, это потребует около 9 млрд рублей бюджетных средств.

Также глава государства поставил задачу снизить ставки по ипотеке до 7%. «Здесь всё связано с бюджетными расходами. Но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%», — сказал Владимир Путин.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru