Лица столицы

Эскизы из жизни большого города

Безвылазное проживание в одной местности ограничивает наше восприятие. От «замыленного» взгляда и стереотипных суждений могут спасти путешествия. Для этого необязательно ехать в заграничные вояжи – просторы и многоликость нашего Отечества выручат и здесь. Приехав из небольшого, но уютного города в бескрайний мегаполис, напитываешься грандиозным размахом, столичным лоском и всепоглощающей суетой. От суеты в Москве не спрятаться даже на окраинах, где бодрые пенсионеры обгоняют на самокатах пешую молодёжь.

Но стоит вырваться из плотного людского потока, поглядеть по сторонам и тут же улавливаешь живые эмоции, странные диалоги, безмолвное удивление возникшим обстоятельствам. Проявление чувств и любопытные ситуации неподвластны территориальному цензу и радостно кочуют по всем городам,

не забывая о столице. Целый ворох картинок – только коллекционируй.

Фанаты разные, чемпионат – один

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК… УТЕШЕНИЯ

Ритм Москвы диктует свои правила: тысячи лиц воспринимаются как необходимый антураж городского пространства. Равнодушие граждан к гражданам считается одной из шаблонных характеристик столицы и правдива лишь отчасти. Хотя в метро дух отчуждения и безразличия повсеместен – сказывается давящее превосходство масс над личностью. Но из каждого правила непременно выглядывают исключения.

В завывающем от станции к станции вагоне полно свободных мест. Кто-то устроился поудобнее и дремлет, слегка покачиваясь в ритме движения поезда. Кто-то ловит равновесие, почти не цепляясь за поручень. Девушка-подросток сидит на полу. Размётанные волосы, ручьи слёз, выключенный в ярости телефон не оставляют сомнений – трагедия первой настоящей любви неумолимо движется к финалу. Мир девушки залит чёрной краской, отзываясь такой душевной болью, что каждый вздох оборачивается всхлипом.

С противоположного конца вагона к новой Джульетте быстрым шагом приближается кореянка или японка, по виду – ровесница. Азиатка сильным рывком подняла страдалицу на ноги, сказала пару фраз ободряющим тоном, надолго обняла. На ближайшей станции утешительница выскальзывает из вагона. Обескураженная внезапным сочувствием, девушка берёт с пола телефон и уже не плачет.

Увидеть Кремль и поехать домой

ФОРМУЛА ГОСТЕПРИИМСТВА

За пару дней до начала чемпионата мира по футболу в столице всё чаще можно встретить иностранных болельщиков. Они толпятся на улицах, выбирают продукты в магазинах, размахивают флагами. Фанаты различных сборных внушительными группами расхаживают по центру Москвы. На Охотном Ряду попадаю в самую гущу разноцветных футболок, и детский восторг тянет куда-то в сторону от нужной мне станции метрополитена.

Приветливые уругвайцы, очень весёлые колумбийцы, обаятельные аргентинки – на стометровом участке собрались гости из едва ли не половины стран Южной Америки. Бразильцев вижу троих, но все – мускулистые здоровяки.

Боевитые иранцы неутомимо прославляют свою родину. Но даже они соглашаются на короткие совместные фотосессии. Атмосферу счастливого вдохновения лучше всего передаёт рекламный слоган, высказанный по другому поводу. В самом деле, праздник к нам приходит: его привозят иностранцы, прибывшие за своими кумирами-футболистами.

Латиноамериканцы поют, европейцы отплясывают у фонтана, арабы звучно напоминают, за кого они будут переживать. Маленькая девочка, изумлённая окружившим её разноязычием, настойчиво тянет за рукав свою маму:

– Откуда они?

– Эти из Аргентины, эти из Испании. А там колумбийцы, – объясняет ребёнку полифонию голосов молодая женщина.

– Мама, а наши? Где наши болельщики?

– Люди приехали к нам в гости, они все – наши!

Формула отличного настроения на месяц вперёд была изобретена.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 июня 2018 года)

Картинки собирал

Владимир ПАРФИРОВ