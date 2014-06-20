Минэкономразвития РБ обсуждены вопросы развития конкуренции

Министерством экономического развития Республики Башкортостан 6 июня 2018 года проведено рабочее совещание под председательством заместителя министра экономического развития РБ Людмилы Мизоновой, с участием представителей республиканских органов исполнительной власти, ответственных за реализацию конкурентной политики в республике.

В ходе мероприятия проанализированы ключевые показатели развития конкуренции в субъектах РФ, представленные на заседании Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года, и рассмотрена возможность их достижения в курируемых сферах.

По результатам обсуждения сформированы вопросы, которые будут представлены для проработки на совещании Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), планируемом к проведению 8 июня 2018 года в рамках организации исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года по итогам заседания Госсовета РФ.

Ключевые показатели, разработанные органами исполнительной власти субъектов РФ на основании материалов, подготовленных рабочей группой Госсовета РФ, по согласованию с ФАС России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, будут основой для актуализации региональных и муниципальных «дорожных карт» по развитию конкуренции на плановый период с 2019 по 2021 годы.