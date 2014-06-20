Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова и председатель местного Союза пенсионеров высказались о новой пенсионной реформе

«У новой пенсионной реформы есть конкретные положительные цели, прежде всего, они связаны с улучшением качества жизни», считает министр семьи и труда Республики Башкортостан Ленара Иванова.

Напомним, накануне в Правительстве России объявили о старте новой пенсионной реформы. Суть её заключается в том, что в течение нескольких лет будет постепенно повышаться пенсионный возраст.

Возраст выхода на пенсию для женщин увеличивается на восемь лет, до 63 лет; пенсионный возраст для мужчин повышается на пять лет (достигает 65 лет).

Реформа стартует в январе 2019 года и будет проходить планомерно. Повышать пенсионный возраст будут в несколько этапов на протяжении 15 лет.

Мужской пенсионный возраст достигнет целевого показателя в 2028 году, женский – в 2034-м. Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.

Повышение пенсионного возраста объяснили изменившейся демографической ситуацией в стране. Продолжительность жизни, по прогнозам Росстата, в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (на 5,8 лет дольше, чем сейчас), а для женщин 82,1 года (на 4,5 года дольше).

«Реформа назревала давно. Россия стала последней страной из всех стран СНГ, которая повысила возрастную планку для выхода на заслуженный отдых. Эта мера экономически абсолютно оправдана. Для рынка труда — это тоже некий оздоровительный сигнал», считает Ленара Иванова.

Ленара Хакимовна отметила и наблюдаемую дискриминацию людей старше 40-45 лет при устройстве на работу.

«После увеличения пенсионного возраста эти люди станут молодыми. Нужно говорить также и о стратегии действий в интересах старшего поколения, которая направлена на активное долголетие. С увеличением пенсионного возраста, создаются условия для активной, полноценной жизни людей старшего возраста», сказала министр.

По некоторым данным, более 50 процентов населения при наступлении пенсионного возраста продолжают работать в первые годы. Это подтверждает председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Александр Кузнецов. Он напомнил и об институте наставничества: многие пожилые люди по достижению пенсионного возраста сейчас не стремятся идти на заслуженный отдых, передают свой опыт, не желают жить спокойной жизнью.

По его мнению, увеличение пенсионного возраста — радикальная мера, которая в принципе взаимовыгодна для всех.

«Пять-семь лет назад на трех пенсионеров приходилось трое работающих, то сегодня на трех пенсионеров приходится всего лишь один работающий. Нация стареет, идет дополнительная нагрузка на бюджет. И поэтому я лично поддерживаю пенсионную реформу, которая сегодня обсуждается так широко и государством и правительством. Если мы не пойдем сейчас по пути пенсионной реформы, то лет через 5-7 наши пенсионеры, которых станет большое количество, будут получать совсем мизерные пенсии», считает Александр Кузнецов.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru

Фото: ИА «Башинформ»