Минпромторг России намерен запретить прямые продажи подержанных машин из рук в руки?

Автовладельцам, возможно, придется сдавать личный транспорт в аукционы, которые позже перепродадут его новому владельцу. У инициативы есть свои сторонники и ярые противники.

У них ещё нет водительских прав, но за рулем, пусть и электромобиля, дети чувствуют себя прекрасно. Они просто катаются в своё удовольствие. А вот их родителей, кроме стоимости бензина, теперь волнует и новая инициатива Минпромторга, благодаря которой, возможно, они смогут продать семейное авто только через аукцион. С его помощью подержанные автомобили перепродадут дилерам. И уже они, после проверки машины на предмет участия в ДТП и ее юридической чистоты, найдут ей нового владельца. В республиканском ГИБДД считают, что это поможет оградить потенциальных покупателей от мошенников и приобретения “кота в мешке”.

Сегодня встречается очень много мошеннических действий. Люди берут машины, продают их. Закон нацелен оградить от мошенников, чтобы люди понимали что покупают. Сегодня очень много встречается и телефонных мошенников, которые выставляют авто на продажу через Интернет, покупатель перечисляет им деньги, а этих автомобилей и в помине никогда не было. Поэтому это всё будет на пользу, если примут такой закон.

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД России по Республике Башкортостан

Но всё же основная причина такой инициативы ведомства – налоги. По словам экспертов, оборот рынка подержанных автомобилей оценивается в 3 триллиона рублей, и абсолютное большинство продаж проходит, как говорят в народе, “в серую”. Благодаря платформе автоаукционов, а дилеры, к слову, должны будут получить государственный сертификат, бюджет рассчитывает получать в виде налогов от 20 миллиардов рублей в год. В этом случае в первую очередь финансово пострадает продавец.

Вот наверняка так будет, это 100%. Потому что тут хочет заработать дилер, хочет заработать наше государство на налогах. Это тоже отразится. Из-за этого машину оценят дешевле. Если, например, захотел владелец продать машину за 800 тысяч, то за эту цену он уже не сможет продать, это будет незаконно. Ему скажут 600 тысяч. И он уже никуда не денется, он продаст.Ришат

Ганиев, директор компании по подбору автомобилей

В такую ситуацию попала уфимская автоледи Лиля Шакирова. Пять лет назад она приобрела свою иномарку у официального дилера. И вот теперь, говорит девушка, пришла пора сменить своего железного коня на нового. До принятия законопроекта у нее есть возможность сделать это по старинке. Но и тут первыми, кто откликнулся на объявление в Интернете, были не частные лица и даже не перекупщики.

Решила продать свой автомобиль, разместила объявление в Интернете. И в первую очередь мне позвонили с аукционного агентства. Предложили оценить автомобиль. Я поехала. Вообще машину выставляла за 700 тысяч. А аукционное агентство мне оценило в 580 тысяч, что меня не устроило. Проще продать через Интернет, напрямую.

Лиля Шакирова, автоледи

Инициатива Минпромторга на слуху и у перекупщиков. Оно и понятно, ведь в случае принятия такого закона он оставит их без работы и сведет на нет любые продажи автомобилей по принципу из рук в руки. А государство будет автоматически начислять налог при реализации подержанной машины. На условиях анонимности в противовес мнению чиновников перекупщики высказывают своё.

Если, например, я захочу продать за определенную сумму, а мне будут диктовать за сколько ее продать. Это, во-первых, теряет деньги человек. Ограничивают его выбор. Если уж равняются на Европу, там это давно принято, тогда не должно это быть монополией. Человек должен иметь право выбора. Весь этот закон нужно полностью продумать до конца, а не нести какую-то “отсебятину”.

Евгений, перекупщик подержанных автомобилей

По словам тех же перекупщиков, слухи о появлении в России автоаукционной индустрии ходят не первый год. И в принципе она уже появилась. Однако на неделе Минпромторг всё же опроверг опубликованную ранее информацию, что все сделки будут проходить только на этой платформе, под присмотром государства, исключая возможность продажи из рук в руки. Но, как известно, дыма без огня не бывает.

Источник: Bash.News