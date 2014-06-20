«Мир глазами детей XXI века»

С такими умниками и умницами не пропадёт Россия

В городском историко-краеведческом музее открылась выставка графических и живописных работ учеников преподавателя детской художественной школы Ольги Литвиненко. Озаглавленная «Мир глазами детей XXI века», она представляет собой собрание дипломных работ и эскизов к ним, многие из которых являются иллюстрациями к произведениям классической и современной литературы.

Юные художники, взращённые Литвиненко, – люди творческие, думающие, ищущие. Поэтому выставка получилась очень глубокой, философской, интеллектуальной. Об этом на церемонии открытия говорили художники Вера Мухаметдинова, Елена Литвиненко, Наталья Вуколова, сотрудники музея, многочисленные гости.

О.Литвиненко с коллегами

Экспозиция состоит из работ, иллюстрирующих сложные литературные тексты Данте, Гоголя, Булгакова. Есть на витринах и несколько зарисовок из серии «Рисунки на клочке бумаги». Их авторы – подростки, запечатлевающие мир на открытках, блокнотных листах, другом подручном материале.

Отдельно представлены эскизы к дипломным работам: каждый, кто хочет глубже проникнуть в тайну творчества, с их помощью может подробно проследить, как рождается тот или иной образ, та или иная деталь, какова кухня художника.

Анастасия Сисина. «Мастер и Маргарита»

– Дети, которые выбирают в качестве источника вдохновения «Мастера и Маргариту», «Нос», «Пролетая над гнездом кукушки», не могут не быть философами, – считает Галина Ильинична Кочеткова, одна из старейших работников культуры города. – В таком возрасте мыслить так глубоко способен не каждый. С такими умниками и умницами не пропадёт наша Россия!

Дарья Кузнецова. «Катание на лыжах»

Не каждый преподаватель может разбудить в своих учениках желание творить. У Ольги Литвиненко это получается. Об этом свидетельствуют серия работ Алины Карамовой по антиутопии Оруэлла «1984», работы Дании Кагировой «Масленица» и «Фестиваль слонов», иллюстрации к произведению Короленко «Дети подземелья» Иоланды Батталовой. Вызывают интерес рисунки Анны Зариповой к известному произведению Гайдара «Тимур и его команда», иллюстрации к ершовскому «Коньку-Горбунку» Булата Сагидуллина, а также эскизы и работы Элины Тукаевой к книге Громовой «Сахарный ребёнок».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 июня 2018 года)

Марина ВОРОНОВА