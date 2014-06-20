Мусульмане отметили Уразу-байрам

Утро 15 июня, священного дня для всех мусульман, когда отмечался Ураза-байрам, выдалось солнечным.

На первый праздничный намаз в новую мечеть пришли сотни горожан, многие – семьями. Даже после завершения богослужения людской поток не иссякал: верующие раздавали хаир, вспоминали усопших родственников, молились о здравии живых.

Торжественные намазы и праздничные гулянья проходили в разных частях города. Жители Западного микрорайона устремились к мечети «Мухаммадсалим» по улице Караная Муратова, которую строит меценат и глубоко верующий человек Салават Яппаров.

На праздник – всей семьёй

Здесь намаз читали в открытом поле, верующие радовались наступлению особого дня, позади – месяц Рамадан, время поста и покаяния, осмысления, стремления к благородным делам.

Имам Мухаммед-хазрат в интервью нашей газете пояснил:

– Намазом мы благодарим Всевышнего, что он дал сил в течение месяца выстоять ночные молитвы, раздать милостыню нуждающимся, после этого мы читаем торжественную проповедь.

В Уразу-байрам принято угощать друг друга различными блюдами, веселиться и радоваться. Для этого возле мечети была организована большая спортивная площадка. Проходили соревнования по волейболу, в которых состязались городские и районные команды, на отдельных площадках выявлялись сильнейшие в гиревом спорте, армрестлинге, борьбе куреш, детвора прыгала на батутах и развлекалась на различных аттракционах.

Спортивные состязания

В многочисленных торговых палатках продавали выпечку, сладости, традиционно всех пришедших на праздник угощали пловом, сваренным в огромных казанах.

Плов – для всех желающих

Ураза-байрам проводится на территории строящейся мечети уже четвёртый год подряд, и с каждым разом количество пришедших на праздник увеличивается.

– В организации мероприятия участвовала вся мусульманская община, – рассказывает Салават Яппаров. – Хочется, чтобы вместе с нами радовались не только наши близкие, но и все жители города. Важно показать, что ислам проповедует добро, справедливость, милосердие.

По традиции, верующие в этот день просят прощения у тех, кого обидели, обязательно навещают родителей и собираются за семейным столом.

Альбина РАХИМОВА