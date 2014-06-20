Мы выбираем спорт!

Большой спортивный праздник под девизом «Дети Стерлитамака выбирают спорт! Ура, каникулы!» прошёл в субботу.

Картингисты открывают праздник

Начался он с соревнований первенства Республики Башкортостан по картингу, стартовавших на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена». Многочисленных участников разных возрастов приветствовал глава администрации городского округа Владимир Куликов, который пожелал спортсменам удачи, побед и рекордов. Команда Стерлитамака, представленная картингистами местного Дворца пионеров и школьников (тренеры-преподаватели Алексей Фёдоров и Сергей Ефремов), завоевала общекомандное первое место. А в личном зачёте отличились: в классе «Юниор» – Дмитрий Чапайкин, в классе «Национальный» – Алексей Фёдоров.

В.Куликов: «Новых побед и рекордов!»

Продолжился спортивный праздник (в присутствии почётных гостей) на стадионах ЦВР «Надежда» и ДЮСШ № 2 (бывший стадион «Содовик»).

Команды пришкольных лагерей на искусственном газоне провели весёлые старты, а юные футболисты устроили состязания в конкурсе футбольного мастерства.На беговой дорожке большого стадиона прошли женские и мужские легкоатлетические эстафеты 4х400 метров, в которых первенствовали команды Стерлитамакской школы олимпийского резерва.

Под бравурные спортивные марши перед зрителями проехали юные спортсмены на лыжероллерах, мото- и автогонщики, байкеры с флагом города Стерлитамака, побывавшим в космосе. Зрители насладились чирлидингом, выступлением ансамбля бального танца «Фаворит», песней педагога центра внешкольной работы «Надежда» Глеба Радова.

Байкеры с флагом города

Затем кадеты школы № 4 (на снимке) торжественно внесли кубки, завоёванные командой ГФК «Стерлитамак» в 2016-м и 2017 годах, и начался интереснейший матч – дерби – между местными футболистами ГФК «Стерлитамак» и ФК «Стерлитамак-2».

Олег ПЕРШИН