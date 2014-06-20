На форуме «Зауралье-2018» подписали соглашение о создании роботизированной фермы

На форуме «Зауралье-2018» подписано несколько соглашений о реализации инвестиционных проектов. Одно из них касается создания полностью роботизированной молочно-товарной фермы в СПК «Красная Башкирия» в Абзелиловском районе. Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкортостана и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. По его словам, в случае успеха пилотного проекта роботизированные фермы будут «тиражироваться по республике».

Как сообщало агентство «Башинформ», проект стоимостью 400 млн рублей будет осуществляться в два этапа и подразумевает строительство каркасно-тентовых ангаров на 800 коров и телят, сооружения силосных ям, кормового цеха и водопровода, устройства навозных лагун.

Помещения оборудуются доильными роботами, оборудованием для охлаждения молока, вентиляционным и стойловым оборудованием, автоматическими двигателями кормов, роботами навозоудаления. Ферму будут обслуживать роботы компании Lely.

После выхода на проектную мощность молочно-товарный комплекс будет ежегодно производить девять тысяч тонн молока. Ферма создаст 10 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 2018-2020 годы. Инициатор проекта — СПК «Красная Башкирия», претендует на возмещение части затрат на строительство инфраструктурных объектов.

В рамках форума Минсельхоз республики проводит круглый стол, на котором обсуждается развитие кооперации. «Агропромышленный потенциал Зауралья огромен — это и растениеводство, и животноводство, просто надо использовать новые инструменты и технологии, — прокомментировал вице-премьер. — Вчера было подписано постановление правительства о создании кооперативов через механизм доходогенерирующих предприятий, через инициативное бюджетирование. В зале будут и действующие кооперативы, и инициативные группы вновь создаваемых. Очень много вопросов, которые надо обсудить».

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru