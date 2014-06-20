На радость жильцам

Во дворах многоквартирных домов проходят праздники

Пожалуй, так и шумно и весело возле домов, расположенных на пересечении улиц Николаева и Дружбы, в этом году ещё не было. Здесь отметили праздник двора.

Организовала мероприятие управляющая компания ООО «ЖКХ-Сервис», обслуживающая четыре дома (№№ 2 и 2 «а» по ул.Николаева, № 44 «а» по ул.Дружбы и № 1 по ул.Шаймуратова), которые объединены одним двором.

На игровой площадке установили сцену, где творческие номера представили местные мальчишки и девчонки. Многие из них посещают кружки детских подростковых клубов, которые расположены в этом же микрорайоне.

Кстати, увидеть, как проходят занятия, можно было прямо на игровой площадке, где педагоги организовали выставку работ своих воспитанников. Среди них – картины, выполненные в технике квиллинга, сухогого валяния, вышивки и т.д.

За отдельным столом столпилась ребятня, внимательно наблюдавшая, как педагог дополнительного образования Гульнара Ахметова творит чудеса из бумаги. Чтобы постичь азы техники оригами, к ней выстроилась очередь из желающих сделать конвертики в форме сердечек.

Рядом с нами – две молодые девушки.

– Подарю сердечко своему парню, – рассказывает студентка Самарского института путей сообщения Анастасия.

Девушки выросли в этом дворе, он для них – родной и самый красивый.

– Вижу, что заборчики вокруг детской площадки появились, – продолжает Настя, – установлены скамейки, стало уютнее.

Вот уже около четырёх лет эти дома обслуживает ООО «УК «ЖКХ-Сервис». Как рассказывает директор управляющей компании Владимир Александрович Кузнецов, за небольшое время сделано немало.

В частности, советом дома № 2 «а» по ул.Николаева (это большой 11-подъездный дом) принято решение об участии в программе по благоустройству «Башкирские дворики». В прошлом году в этом же доме отремонтировали кровлю по программе капремонта. Недавно в доме № 2 по улице Николаева были заменены трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации.

Всего по программе капремонта приведут в порядок 6 домов, которые обслуживает УК. На следующий год в доме № 1 по ул.Шаймуратова запланирована реконструкция кровли, здесь установят прочный и удобный профнастил.

Подводя итоги ушедшего года, Владимир Александрович рассказывает, что возле восьми многоквартирных домов из 55, которые обслуживает УК, были отремонтированы дороги и благоустроены дворы по программе «Городская среда», инициированной партией «Единая Россия».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 31 мая 2018 года)

Альбина РАХИМОВА