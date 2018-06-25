На сколько выросли цены на продукты в Башкирии?

В республике зафиксировано очередное повышение цен на продкуты. Об этом сообщает Башкортостанстат.

За последние две недели самый большой скачок в цене сделала морковь — 6 %. Килограмм этого овоща обходится жителю Башкирии в среднем в 39 рублей.

Повысились цены и на яблоки, свежую капусту, подсолнечное масло, репчатый лук и пшено — на 2,1 — 2,9 %. Стали обходиться дороже также и сыр, сливочное масло, стерилизованное молоко, говядина, картофель, рис, соль, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и мороженая рыба. Цены на эти продукты выросли на 0,1 — 1,8 процента.

А вот сахар, вермишель, пастеризованное молоко, гречневая крупа, чай, свинина и яйца, напротив, стали доступны. Правда, подешевели эти продукты всего на 0,1-1,7 процента.

Без изменений остались цены на баранину (кроме бескостного мяса) и на хлеб из пшеничной муки. По данным статистиков, средняя цена на них составляет 355 и 43 рубля за килограмм соответственно.