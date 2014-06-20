На хоккейный матч команд из Башкирии и Китая пришли Владимир Путин и Си Цзиньпин

8 июня Владимир Путин посетил Китайскую Народную Республику, где встретился с председателем страны Си Цзиньпинем. Главы государств вместе приехали на хоккейный матч между юношескими командами.

«С российской стороны в матче приняла участие хоккейная команда «Девон» 2006 года рождения из города Туймазы», — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Владимир Путин и Си Цзиньпин вышли на лед, пообщались с юными хоккеистами и произвели символическое вбрасывание.

«Перед началом игры команды подарили свитеры сборных Президенту России и Председателю Китая», — уточнили в ФХР.

Отметим, туймазинская команда «Девон» приехала в Китай для развития сотрудничества и развития детского хоккея в России и КНР. Дружественные страны направляют в обе стороны тренеров, проводят семинары и организовывают турниры для молодых игроков. Сотрудничество также распространяется и на детский хоккей, где разрабатываются совместные программы развития, включающие инфраструктурные проекты, а также строительство катков.

Источник: ИА «Башинформ» http://www.bashinform.ru