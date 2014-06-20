В Башкирии назвали среднюю зарплату и общую численность работников

Средняя зарплата в республике превысила в марте 2018 года 31665 рублей. Численность рабочей силы, по данным выборочных обследований в феврале-апреле, составила 1957,7 тысячи человек, сообщает Минтруд Башкирии.

Численность безработных в регионе, согласно стандартам Международной организации труда (МОТ), достигает почти 106 тысяч человек. Уровень безработицы по методологии МОТ равен 5,4 процента.

По данным на начало июня, на регистрационном учёте в центрах занятости состояли около 20 тысяч жителей Башкирии. Уровень регистрируемой безработицы составил к этому же времени 1 процент. В республиканском банке вакансий насчитывалось к началу июня свыше 52 тысяч рабочих мест.

В целом, за первые пять месяцев 2018 года снялись с учёта службы занятости в связи с трудоустройством 26 тысяч жителей республики. Ещё более 3,5 тысячи официальных безработных направлены на бесплатное обучение или переобучение профессиям, востребованным на рынке труда, резюмировали в Минтруде.

Г.БАХШИЕВА