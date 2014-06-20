О работе дорожных рабочих и мастеров

Многие горожане и гости Стерлитамака отмечают, что в последнее время главные улицы и переулки стали заметно чище, не увидишь сигаретных окурков, бытового мусора. Вдоль центральных дорог – идеально стриженые газоны, уже разбиты палисадники, где высаживают цветы.

Директор ООО «УРБ» В.Кулаков (в центре) и дорожные рабочие З.Исмагилов и С.Корчежников

Всё это – результат каждодневной и кропотливой работы двух специализированных организаций, ответственных за благоустройство и содержание городских дорог – Стерлитамакского РСУ ДОР и ООО «Управление по ремонту и благоустройству» («УРБ»).

Нам с фотокорреспондентом удалось посмотреть, как работает служба дорожного хозяйства, гидом выступил директор ООО «УРБ» Владимир Иванович Кулаков.

За ООО «УРБ» закреплены восточная часть города, в том числе Краснознаменский микрорайон и посёлок Строймаш. Первая остановка – в районе парка имени Кирова, где возле бывшего магазина «Семёрочка» разрослись кустарники.

– Мы вырубаем поросль, останутся только крупные деревья, место сразу преобразится. Здесь работает бригада по сносу и омоложению деревьев. При помощи автовышек спиливают старые и больные деревья, которых в этой части города особенно много.

Спрашиваем Владимира Ивановича, меньше ли горожане стали мусорить?

– Думаю, да, радует, что у стерлитамакцев – активная жизненная позиция, нет равнодушия к облику родного города.

Едем дальше, видим, как на улице Социалистической вдоль бордюров собирают мусор, на противоположной стороне косят траву на газонах.

Здесь встречаемся с мастером Алексеем Игнатьевичем Васильевым, который в системе городского дорожного хозяйства – 45 лет, ему знаком каждый уголок Стерлитамака:

– Сейчас косим, завтра будем вдоль бордюров убирать. Для нас, дорожных рабочих, в дождь работы прибавляется.



Г.Митькин и С.Крыжановский

Следующую бригаду встречаем на улице Кочетова, где работает фронтальный погрузчик с щёткой, дорожные рабочие Сергей Крыжановский и Геннадий Митькин собирают вдоль бордюров мусор.

За добросовестный труд Геннадий Митькин награждён Почётной грамотой Министерства ЖКХ.

В ООО «УРБ» достаточно специализированной техники, помимо этого, как рассказывает Владимир Иванович, она модернизируется.

– Некоторые горожане и автомобилисты жаловались на пыль при подметании щёткой дороги, мы учли замечание и два трактора оборудовали бочками с водой.

Проезжаем по улице Вокзальной, видим, как в сквере железнодорожного вокзала работает газонокосильщик:

– Это Алексей Гутаров, награждён Почетной грамотой администрации городского округа. В ООО «УРБ» пришёл шесть лет назад, кстати, здесь трудится и его жена Ирина. Они воспитывают шестерых детей, – знакомит нас Владимир Иванович.

Далее направляемся в сторону Стерлибашевского тракта, директор управления уточняет у диспетчера, в каком именно месте расположена техника.

– Все машины оборудованы навигаторами, это очень удобно.

На въезде в город Сергей Корчежников на тракторной косилке аккуратно подрезает подросшую траву. Молодой человек закончил факультет механики сельхозтехникума, признаётся, что работать в ООО «УРБ» нравится – хороший коллектив, сплочённый.

Владимир Иванович представляет нам дорожного рабочего Зуфара Исмагилова, отвечающего за целый квартал – от железнодорожного переезда до улицы Гоголя. Зуфару Агазамовичу 70 лет, он, несмотря на возраст, отлично выполняет работу, говорит, что помогает спортивная закалка, в прошлом играл в футбольной команде города.

Мы убедились, что управление дорожного хозяйства работает чётко, как хорошо отлаженный механизм. Наша задача – поддерживать этот порядок, хотя бы не мусорить.

Альбина РАХИМОВА