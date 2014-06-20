Пенсионная реформа. Главное.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Оно будет поэтапным и начнётся с 1 января 2019 года. Каждые два года пенсионный возраст будет повышаться на один год. К 2028 году пенсионный возраст для мужчин поднимется до 65 лет, для женщин он повысится до 63 лет к 2034 году. Первыми, кого коснётся нововведение, станут мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р.: они смогут стать пенсионерами в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Социальные пенсии (для тех, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) будут платиться женщинам с 68 лет (сейчас 60 лет), мужчинам с 70 лет (сейчас 65 лет).

Работающих в тяжёлых условиях (шахтёров, железнодорожников и др.), эта инициатива не коснётся. Для граждан, получающих пенсию по социальным мотивам (женщины, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщины, родившие пять и более детей, инвалиды по зрению 1-й группы и некоторые другие категории граждан), также ничего не изменится. Реформа позволит увеличивать пенсии нынешним пенсионерам почти на 1 тысячу рублей в год (сейчас 400-500 рублей).

Однако законопроект о пенсионном возрасте должен быть одобрен парламентом и подписан Президентом РФ. По словам Дмитрия Медведева, документ поступит на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время, чтобы депутаты могли рассмотреть его в первом чтении до конца весенней сессии. Основное обсуждение будет осенью.

Министр семьи и труда Республики Башкортостан Ленара Иванова поясняет: в нашей стране эта реформа назревала давно. Более того, Россия стала последней страной из всех стран СНГ, которая повысила возрастную планку для выхода на заслуженный отдых.

По словам министра, работодатели зачастую ищут работников помоложе. Поэтому наблюдается некоторая дискриминация людей старше 40-45 лет. Увеличение пенсионного возраста сделает этих людей достаточно молодыми для работодателей.

– Нужно говорить также и об общей стратегии, которая принята в РФ, – стратегии действий в интересах старшего поколения, которая направлена на активное долголетие, – призывает Ленара Иванова. – С увеличением пенсионного возраста, создаются условия для активной, полноценной жизни людей старшего возраста.

Более 50 процентов населения при наступлении пенсионного возраста продолжают работать в первые годы. Прежний уровень пенсионного возраста – 55 и 60 лет – у нас принимался в конце 20-х годов прошлого столетия, когда продолжительность жизни была 43 года. Сейчас она практически равна 73 годам, а пенсионный возраст у нас остался тот же. Мы понимаем, что когда человек работает, он скорее будет здоров, активен, меньше думает о болячках и больше востребован, – продолжает Ленара Иванова. – А это, как правило, очень сильно отражается на всех системах организма. Соответственно, мы сделаем всё возможное для того, чтобы те, кто работают – работали, а те, кто не могут работать – получали возможности для активной полноценной жизни. То есть тема активного долголетия – она становится более актуальной. Как правило, чем дольше человек работает, тем дольше он живет.

Подготовила Ольга Киселёва