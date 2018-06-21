По маршруту «Взрослая жизнь»

Июнь – пора выпускных. У студентов Стерлитамакского филиала БашГУ позади волнения экзаменов, бессонные ночи зубрёжок, мастер-классы от виртуозов шпаргалок… Впереди – самостоятельная жизнь. 19 июня в Стерлитамакском филиале БашГУ прошёл выпускной вечер. О масштабе мероприятия можно судить уже по тому, что в этом году почти 1700 студентов завершили здесь обучение по программам среднего профобразования, бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.

А.Шайхутдинов: «Этот вуз – родной и для меня»

Торжества, как и полагается, стартовали в актовом зале. Помимо вручения дипломов, здесь чествовали лучших из лучших. «Поручительство чести» – особую награду вуза, своего рода «картбланш» при трудоустройстве, получили шесть краснодипломников и лучших в общественной жизни и научной деятельности выпускников.

– Вы вносите большой вклад в развитие родного вуза, города и республики, – сказал в приветственном слове директор филиала А.Ковальский. – Мы гордимся вами и верим, что ваше будущее будет наполнено новыми победами и достижениями.

– Сегодня открывается новая страница вашей биографии. И только от вас зависит, как вы её заполните, – вторил директору в своём напутствии его заместитель по научной работе и инновациям Владимир Кризский.

А всего из рук директора и его заместителей награды в тот день получили около 100 выпускников.

Но главной особенностью нынешнего торжества стала акция «Студенческий троллейбус». Традиция заказывать этот бесшумный экологически чистый транспорт на выпускной в учебных заведениях существует давно. Но среди вузов наш филиал – пионер. Мероприятие, организованное совместно с МУП «СТУ», было подготовлено с размахом и креативом.

У библиотеки № 3, возле бутафорского «гранита науки», собирались выпускники, чтобы напоследок проехаться по городу в статусе студента. Студент Сергей Кислицын в образе необъятной кондукторши Тамары на своём боевом посту строго охранял вход в троллейбус. А там было на что посмотреть: «музей шпаргалок», «пятак» под пятку для успешной сдачи экзамена, телемонитор, фотографии из студенческой жизни. Накидки на спинках сидений с премудростями студенческой жизни: «Не спали одногруппника своего», «Да не оскудеет рука дающего списывать», «Внимай слову преподавателя, ибо слово то бесценно» могут поднять настроение не только студентам, но и другим пассажирам.



Интерьер креативного троллейбуса

Ближайшие две недели троллейбусу предстоит курсировать по восьмому маршруту, рекламируя филиал БашГУ. Потом – по другому маршруту. «Этот вуз – родной и для меня, – признался заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов. – С ностальгией вспоминаю замечательное время, проведённое в его стенах».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 июня 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН,

Екатерина КИРИЛЛОВА