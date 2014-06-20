После ремонта в Стерлитамаке открылись корпуса детской больницы

В канун Дня России в детской больнице Стерлитамака состоялось торжественное открытие обновлённых корпусов – лечебного и соматического. Сюда вместе с главой администрации городского округа В.И.Куликовым приехали депутат Госдумы РФ А.Н.Изотов, депутат Курултая РБ Р.Ф.Райманов, депутаты Совета ГО, представители медицинской общественности.

Главный врач детской больницы Б.М.Шарипов провёл гостей по преобразившимся после ремонта корпусам. Уютные комфортные палаты, просторное приёмное отделение, новая клинико-диагностическая лаборатория, удобная и красивая столовая, раздаточная, лечебные кабинеты – всё это будет способствовать скорейшему выздоровлению маленьких пациентов больницы.

Детская больница Стерлитамака давно нуждалась в основательных преобразованиях. По словам депутата городского Совета Н.Ю.Бариновой, одного из главных инициаторов проведения здесь капитального ремонта, вопрос был поднят ещё в 2013 году. Тогда и началась совместная работа городских властей, депутатского корпуса и Минздрава республики, направленная на то, чтобы вдохнуть в старые стены новую жизнь.

– Пять лет шёл этот непростой процесс, и сегодня мы видим итоги наших общих усилий, – сказал депутат Госдумы РФ А.Н.Изотов. – И если в 2013-м этот объект находился в весьма плачевном состоянии, то сегодня первый и второй корпуса полностью готовы – дети поправляют здоровье в светлых, просторных, комфортабельных палатах, а сама больница превратилась в современное лечебное учреждение, которое, надеюсь, оценят и взрослые, и дети.

– Больница была построена в 60-х годах прошлого века, основательного ремонта здесь не было много лет, – продолжает В.И.Куликов. – По инициативе наших депутатов было решено провести ремонт. Был брошен клич по предприятиям города. Помимо ремонта была задача убрать с территории детской больницы судмедэкспертизу. В этом году нам удалось решить её. В ближайшее время, как только поступит оборудование, мы полностью переведём судмедэкспертизу и морг в новое, специально построенное здание. Теперь нам совместными усилиями осталось лишь благоустроить прилегающую территорию больницы.

На ремонт лечебного корпуса было потрачено 72 млн рублей, на соматический корпус – 34 млн рублей. Минздравом РБ приняты заявки на медицинское оборудование и мебель для обновлённой больницы. А дети и их родители уже сегодня благодарят инициаторов проекта за возможность выздоравливать в отличных условиях – стены помогают быстрее встать на ноги не только дома.