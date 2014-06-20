«Привёл себя в порядок – приведи в порядок свою планету!»

К пляжному сезону готовы

Солнечное утро. Городской пляж. Хотя купальный сезон ещё не открыт, с десяток горожан уже загорают на берегу. И вдруг эту сонную тишину нарушают весёлая музыка и детские голоса. Это волонтёры из трудового объединения «Бриз» при лицее № 1 пришли на городскую аварийно-спасательную станцию. Именно здесь проходит традиционная экологическая акция «Чистый берег». В этом году решили перед уборкой поднять настроение себе и окружающим и подготовили флешмоб «Новое поколение». Ритмичный танец мальчиков и девочек закончился маленьким представлением с российским и башкирским флагами.

Получив заряд бодрости и энергии, ребята вместе с педагогами вооружились мешками для мусора и перчатками, принялись за уборку набережной Ашкадара. Перебрасываясь шутками, волонтёры быстро привели в порядок городской пляж. Интересуюсь у юных экологов их мотивами.



– Конечно, дома за компьютером сидеть легче, но скучнее. А здесь мы и веселимся, и добрые дела делаем, – улыбается Лиза. К нашему разговору присоединяются директор лицея Лидия Агаева, заместитель директора Ирина Амирова, начальник трудового объединения «Бриз» Светлана Галиева:

– Любовь к родине, своему краю надо прививать с малых лет. Всё начинается с бережного отношения к природе. Как у Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»… Ещё мероприятия, подобные сегодняшнему, помогают ребятам сдружиться, наладить реальное, а не виртуальное общение.

Как заверил нас заместитель начальника городской аварийно-спасательной службы Ирик Суняев, водолазы уже очистили от мусора речное дно в районе городского пляжа, волонтёры убрали берег. В общем, всё готово к открытию пляжного сезона, которое состоится 10 июня. Надеемся, что и погода не подведёт!

К.СЕВОСТЬЯНОВ